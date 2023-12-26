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المتحف المصري يستقبل طلاب المدارس والجامعات ويقدم ورش فنية متنوعة

12/26/2023 4:26:30 AM
(MENAFN- Youm7) نظم القسم التعليمى فى المتحف المصري بالتحرير بالمتحف فى إطار الدور التعليمى والثقافى الذى يقوم به برامج تعليمية متنوعة شارك بها طلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية من المدارس المختلفة بجانب الزيارات الأسرية، وذلك بالتعاون مع طلاب كلية التربية الفنية جامعة حلوان ضمن التدريب العملى لتنفيذ ورش فنية لطلاب المدارس لتصميم اعمال فنية مستوحاة من الفن المصري القديم .

وشملت الورش شرح متخصص وإلقاء الضوء على الرسم والتلوين والطباعة على القماش وصناعة النسيج فى مصر القديمة والعناصر الفنية المنفذة على النسيج، بجانب النحت على الجبس لأعمال فنية مستوحاة من مصر القديمة واعمال فنية من الورق والكرتون و تصميمات فنية على الجلد من الفن المصري القديم وذلك من خلال مجموعات المتحف المصري . وجاء ذلك فى إطار إستخدام الأعمال الفنية بطريقة تعاونية صديقة للبيئة، حيث قام الطلبة بتعديلها وفقًا لعملية إعادة التدوير. وتستمر هذه البرامج الفنية طوال فترة الدراسة .

كما نظم المتحف جولة إرشادية لطلاب الفرقة الثالثة بالمعهد الدولى العالى للإعلام وتضمنت الجولة زيارة إرشادية عامة داخل المتحف مع التركيز على توضيح مفهوم الوعي الاثري بالحضارة المصرية القديمة واهميتها .

وفى إطار الزيارات الرسمية للمتحف المصري بالتحرير إستقبل المتحف وفدا أفريقيا متعدد الجنسيات ضيوف المجلس الاعلي لتنظيم الاعلام، وتم تنظيم جولة إرشادية لهم باللغة الفرنسية للتعريف بأهم المقتنيات والقطع المعروضة بالمتحف المصري .







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