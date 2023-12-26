المتحف المصري يستقبل طلاب المدارس والجامعات ويقدم ورش فنية متنوعة

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- Youm7) نظم القسم التعليمى فى المتحف المصري بالتحرير بالمتحف فى إطار الدور التعليمى والثقافى الذى يقوم به برامج تعليمية متنوعة شارك بها طلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية من المدارس المختلفة بجانب الزيارات الأسرية، وذلك بالتعاون مع طلاب كلية التربية الفنية جامعة حلوان ضمن التدريب العملى لتنفيذ ورش فنية لطلاب المدارس لتصميم اعمال فنية مستوحاة من الفن المصري القديم .
وشملت الورش شرح متخصص وإلقاء الضوء على الرسم والتلوين والطباعة على القماش وصناعة النسيج فى مصر القديمة والعناصر الفنية المنفذة على النسيج، بجانب النحت على الجبس لأعمال فنية مستوحاة من مصر القديمة واعمال فنية من الورق والكرتون و تصميمات فنية على الجلد من الفن المصري القديم وذلك من خلال مجموعات المتحف المصري . وجاء ذلك فى إطار إستخدام الأعمال الفنية بطريقة تعاونية صديقة للبيئة، حيث قام الطلبة بتعديلها وفقًا لعملية إعادة التدوير. وتستمر هذه البرامج الفنية طوال فترة الدراسة .
كما نظم المتحف جولة إرشادية لطلاب الفرقة الثالثة بالمعهد الدولى العالى للإعلام وتضمنت الجولة زيارة إرشادية عامة داخل المتحف مع التركيز على توضيح مفهوم الوعي الاثري بالحضارة المصرية القديمة واهميتها .
وفى إطار الزيارات الرسمية للمتحف المصري بالتحرير إستقبل المتحف وفدا أفريقيا متعدد الجنسيات ضيوف المجلس الاعلي لتنظيم الاعلام، وتم تنظيم جولة إرشادية لهم باللغة الفرنسية للتعريف بأهم المقتنيات والقطع المعروضة بالمتحف المصري .
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