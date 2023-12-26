كنوز غير عادية اكتشفها علماء الآثار خلال عام 2023

(MENAFN
- Youm7) طالما كان البشر يقومون بسك العملات المعدني وصناعة المجوهرات الجميلة والمقتنيات المذهلة الأخرى، وفيما يلي 3 اكتشافات غير عادية وقعت فى عام 2023 والتي تثبت أن البحث عن الكنز المدفون لا يصبح قديمًا أبدًا.
1. مجموعة ضخمة من العملات المعدنية في اليابان
خلال مشروع بناء مصنع شمال طوكيو، انبهر العمال عندما اكتشفوا مخبأ يضم حوالي 100 ألف قطعة نقدية مدفونة في الموقع وتم تقسيم مجموعة العملات إلى 1060 حزمة ويعود تاريخها إلى ما بين 175 قبل الميلاد و 1265 ميلادية وقد سكت هذه العملات فى الصين وتحتوي على النقش الصيني "Banliang" الذي يترجم إلى "نصف أونصة" وحتى الآن، قام الباحثون بفحص حوالي 334 قطعة نقدية.
العملات 2- معبد تحت الماء يفيض بالكنوز الغارقة في مصر
عثر علماء الآثار تحت الماء أثناء استكشافهم لقناة قبالة ساحل البحر الأبيض المتوسط في مصر، على معبد منهار جزئيًا تحت الماء ومليء بالكنوزوقد انهار المعبد في وقت ما خلال منتصف القرن الثاني قبل الميلاد، وبني للإله المصري القديم آمون، وكشف عن ثروة من "الكنوز والأسرار"، بما في ذلك أدوات الطقوس الفضية والمجوهرات الذهبية وأوعية المرمر.
كنوز المعبد الغارق
3. كأس قوس قزح "المفقود" الذي سكته الكلت في ألمانيا
تم العثور على كوب قوس قزح عمره 2000 عام سكه الكلت بجانب نهر في ألمانيا. تحتوي العملة الذهبية على شكل كوب على عنصر تصميم نادر: نجمة رباعية محاطة بأقواس ويعد هذا الاكتشاف واحدًا من ثلاثة أكواب قوس قزح معروفة فقط تحتوي على هذا الشكل.
كأس قوس قزح
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