كنوز غير عادية اكتشفها علماء الآثار خلال عام 2023

MENAFN - Youm7) طالما كان البشر يقومون بسك العملات المعدني وصناعة المجوهرات الجميلة والمقتنيات المذهلة الأخرى، وفيما يلي 3 اكتشافات غير عادية وقعت فى عام 2023 والتي تثبت أن البحث عن الكنز المدفون لا يصبح قديمًا أبدًا.

1. مجموعة ضخمة من العملات المعدنية في اليابان

خلال مشروع بناء مصنع شمال طوكيو، انبهر العمال عندما اكتشفوا مخبأ يضم حوالي 100 ألف قطعة نقدية مدفونة في الموقع وتم تقسيم مجموعة العملات إلى 1060 حزمة ويعود تاريخها إلى ما بين 175 قبل الميلاد و 1265 ميلادية وقد سكت هذه العملات فى الصين وتحتوي على النقش الصيني "Banliang" الذي يترجم إلى "نصف أونصة" وحتى الآن، قام الباحثون بفحص حوالي 334 قطعة نقدية.

العملات 2- معبد تحت الماء يفيض بالكنوز الغارقة في مصر

عثر علماء الآثار تحت الماء أثناء استكشافهم لقناة قبالة ساحل البحر الأبيض المتوسط في مصر، على معبد منهار جزئيًا تحت الماء ومليء بالكنوزوقد انهار المعبد في وقت ما خلال منتصف القرن الثاني قبل الميلاد، وبني للإله المصري القديم آمون، وكشف عن ثروة من "الكنوز والأسرار"، بما في ذلك أدوات الطقوس الفضية والمجوهرات الذهبية وأوعية المرمر.

كنوز المعبد الغارق3. كأس قوس قزح "المفقود" الذي سكته الكلت في ألمانيا

تم العثور على كوب قوس قزح عمره 2000 عام سكه الكلت بجانب نهر في ألمانيا. تحتوي العملة الذهبية على شكل كوب على عنصر تصميم نادر: نجمة رباعية محاطة بأقواس ويعد هذا الاكتشاف واحدًا من ثلاثة أكواب قوس قزح معروفة فقط تحتوي على هذا الشكل.



كأس قوس قزح