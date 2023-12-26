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إقبال كثيف على زيارة الدرج العظيم بعد ضمه لجولات الزيارات بالمتحف الكبير

12/26/2023 4:26:30 AM
(MENAFN- Youm7) ينفرد المتحف المصرى الكبير بالعديد من الأمور التى يراها الجمهور لأول مرة منها الدرج العظيم الذى تم
ضمه
مؤخرًا ضمن الزيارات المسموح بها ضمن الأماكن المفتوحة للجمهور قبل الافتتاح الرسمي للمتحف الذى يضم أكثر من 50 ألف قطعة أثرية تعرض أمام الزوار.



وقال القائمون على المتحف المصرى الكبير، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، إن هناك حالة من الإقبال الكبير على زيارة الدرج العظيم، منذ أن تم ضمه لجولات الزيارة المسموح بها فى المتحف، وإن هذا الإقبال يشير إلى أن وقت الافتتاح الرسمى للمتحف سيكون هناك نسبة إقبال غير مسبوقة فى تاريخ المتاحف.

ويتدرج الدرج العظيم طبقًا لسيناريو العرض المتحفي إلى أربع موضوعات رئيسية:



- الموضوع الأول: الهيئة الملكية.



وذلك من خلال عرض مجموعة متميزة من تماثيل الملوك التي مرت بمراحل تطورا وتغيرات عديدة شهدها الفن الملكي في مصر القديمة وبالرغم من ذلك كان من السهل التعرف على سمات الملوك وملامحهم في التماثيل. ومن أهم التماثيل المعروضة على الدرج العظيم في الموضوع الأول:



- تمثال للملك سيتي الأول من الجرانيت الوردي.

- تمثال للملك سنوسرت الثالث أو أمنمحات الرابع من عصر الدولة الوسطى مصنوع من الكوارتزيت ، ويظهر عليه أميرتان ، وقد أُعيد استخدام التمثال مرة أخرى في عهد الملك رمسيس الثاني والملك مرنبتاح.

- تمثال للملك سيتي الثاني مصنوع من الكوارتزيت، من عصر الدولة الحديثة.

- تمثال للملك أمنحتب الثالث.

- تمثال للملكة حتشبسوت.

- تمثال للمبارطور الروماني كاراكالا من الجرانيت الأحمر.



- الموضوع الثاني : الدور المقدسة (أماكن العبادة)

كانت مسؤولية تشييد المعابد بمختلف أنواعها تقع على عاتق الملك ،بجانب أنه يؤول إليه شؤون صيانة مرافق المعابد وتجميلها، وقد خُصصت المعابد الجنائزية للملوك بعد وفاتهم وكان يعتبر كل معبد بمثابة السكن الخاص بالمعبودات وكانت أرواح هذه المعبودات تكمن في التماثيل الموضوعة أمام المعابد.

ومن أهم القطع المعروضة في هذا السياق :

- عمودان وعتب من الجرانيت الأحمر للملك ساحورع
من عصر الدولة القديمة.

- تمثال على هيئة أبو الهول للملك أمنمحات الثالث.

- بوابة الملك أمنمحات الأول.

- عمودان وعتب للملك سوبك إم ساف الأول من عصر الدولة الوسطي.

- ناووس للملك سنوسرت الأول.

- مسلة للملك مرنبتاح.

- قمة مسلة للملكة حتشبسوت.

- ناووس للملك رمسيس الثاني.

- ناووس للملك نختنبو الثاني



- الموضوع الثالث: الملوك والمعبودات ( الملك وعلاقته بالمعبودات).

كانت هناك علاقة وطيدة في مصر القديمة
بين كلا من الملوك والمعبودات، وكانت تلك العلاقة قائمة على مبدأ تقسيم المسؤوليات بين الملك والمعبودات، فالمعبودات تتعهد بكل مايتعلق بشؤون السماء والنيل والصحراء والعالم الآخر، أما الملك فقد كان حلقة الوصل بين المعبودات والبشر ومركز الوجود كله باعتباره ممثلًا للمعبود على الأرض، وكان مسؤولًا عن حكم مصر والحفاظ على أمن واستقرار الدولة وتأمين حدودها. وفي هذا القسم يتم عرض مجموعة متميزة من تماثيل المعبودات والتماثيل الزوجية وتماثيل للثالوث المقدس.

ومن أهم القطع المعروضة في هذا السياق :

- تمثال للمعبود بتاح من الحجر الرملي.

- تمثال للملك سنوسرت الأول بالهيئة الأوزيرية.

- تمثال تمثال للملك رمسيس الثاني في حماية إحدى المعبودات

- ثالوث من الجرانيت الوردي للمعبود بتاح والملك رمسيس الثاني والمعبودة سخمت.

- تمثال مزدوج للملك أمنحتب الثالث مع المعبود رع حور آختي.

- تمثال مزدوج للملك رمسيس الثاني والمعبودة عِنات.

- تمثالين للمعبود سرابيس من العصر الروماني.



. الموضوع الرابع: الرحلة إلى الحياة الأبدية ( رحلة إلى العالم اللآخر)

يعتبر الموت عند قدماء المصريين بمثابة بوابة المرور إلى العالم الآخر، حيث البعث والحيالة الأبدية، لذا اهتم الملوك في مصر القديمة بالحفاظ على أجسادهم بعد الوفاة، وتم دفنهم إما في الأهرامات أو المقابر الملكية، وفي هذا القسم يتم عرض مجموعة من التوابيت الملكية ومنهم:

- تابوت الملكة مِرس عنخ الثالثة من عصر الدولة القديمة.

- تابوت الأمير خوفو جِدف.

- تابوت الأميرة نيتوكريس.

- تابوت جحوتي مِس.

- تابوت حو سا إيست الأول.

- تابوت تحتمس الأول.














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