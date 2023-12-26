إزاى تعرف التطبيقات التى تتبع موقعك على موبايلك الأيفون؟

MENAFN - Youm7) تطلب العديد من تطبيقات iOS الحصول على إذن دقيق لتتبع الموقع بشكل افتراضي في المرة الأولى التي تفتحها فيها، ولكن قد يكون من السهل أن تنسى عدد التطبيقات التي منحتها هذا الإذن أو أي منها، فيما يلي كيفية إيقاف تشغيل التتبع الدقيق لموقع iPhone ، وفقًا لموقع 9to5mac.

الخيارات الرئيسية عند ظهور مربع حوار تتبع الموقع بعد فتح التطبيق لأول مرة هي "السماح مرة واحدة"، و"السماح أثناء استخدام التطبيق"، و"عدم السماح".

كيفية إيقاف تشغيل التتبع الدقيق لموقع iPhone للتطبيقات:

1- افتح تطبيق الإعدادات على جهاز iPhone الخاص بك.

2- اسحب لأسفل واختر الخصوصية والأمان.

3- في الجزء العلوي، اضغط على خدمات الموقع.

4- اختر تطبيقًا من القائمة لمعرفة ما إذا كان يستخدم موقعك الدقيق.

5- ابحث عن زر التبديل بجوار الموقع الدقيق في الأسفل، ثم اضغط لإيقاف تشغيله.

عند إيقاف تشغيل التتبع الدقيق، سيظل بإمكان التطبيقات تتبع موقعك، لكن الأمر ليس دقيقًا، إذا كنت تريد إيقاف تشغيل التتبع بالكامل لأحد التطبيقات، فاختر "أبدًا" في الجزء العلوي.

وإذا كنت تريد إيقاف تشغيل جميع عمليات التتبع في جميع المجالات، فستحتاج إلى إيقاف تشغيل مفتاح خدمات الموقع الرئيسي.