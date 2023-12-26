مصمم سيارة Cybertruck: التصميم يساعد في تعزيز العلامة التجارية لتسلا

MENAFN - Youm7) قال كبير مصممي شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا، إن التصميم الزاوي والمستقطب لشاحنة Cybertruck سيساعد في تعزيز علامة Tesla التجارية، مضيفًا أن الشاحنة الصغيرة ليست تجربة، وفقاً لموقع gadgets360.

وقال فرانز فون هولزهاوزن، كبير مصممي تيسلا، في متحف بيترسن للسيارات في لوس أنجلوس، الذي يضيف نماذج Cybertruck إلى معرض تيسلا: "أحببتها أو كرهتها، إنها بداية محادثة، وتجعل الناس يتحدثون عن العلامة التجارية".

يبدأ سعر Cybertruck الذي طال انتظاره بسعر 60.990 دولارًا، أي أكثر بنسبة 50٪ مما روج له الرئيس التنفيذي Elon Musk في عام 2019، مع نطاق أصغر مما وعد به في الأصل.

لكنها تجتذب اهتمام الأشخاص الذين لم يمتلكوا شاحنة من قبل، مع اصطفاف بعض المالكين المحتملين لها في بعض صالات عرض تيسلا، حسبما قال فون هولزهاوزن.

وأضاف: "لمجرد أنها تبدو مختلفة لا يعني أنها لا يمكن أن تكون مركبة كبيرة الحجم"، قائلاً إن البيك أب يرقى إلى مستوى أداء المنافسين التقليديين"، وقال فون هولزهاوزن: "إننا نجلب إلى السوق أشخاصًا لم يكن من الممكن أن يمتلكوا شاحنة من قبل، ولذلك لا أعتقد أنها تجربة".

تتميز الشاحنة المكسوة بالفولاذ المقاوم للصدأ بأنها ذات زوايا كاملة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن المكبس التقليدي لا يمكنه ثني الفولاذ إلى منحنيات، وقال فون هولزهاوزن إن سيارة لامبورغيني كونتاش، وهي أيضًا سيارة ذات زوايا قوية، ألهمت التصميم أيضًا، كما فعلت طائرة لوكهيد إف-117 المقاتلة.

كما استوحى استوديو تصميم تيسلا إلهامه من السيارة التي تحولت إلى غواصة في فيلم جيمس بوند عام 1977 "The Spy Who Loved Me"، الذي اشتراه ماسك.

لم يكن إطلاق Cybertruck خاليًا من الأخطاء، في عام 2019، ألقى فون هولزهاوزن كرة معدنية على الشاحنة أثناء حفل إطلاقها، مما أدى إلى تحطيم اثنين من نوافذها الزجاجية المحصنة، وفي حدث آخر الشهر الماضي حيث تم تسليم الشاحنات الأولى، ألقى كرة بيسبول على النوافذ دون أي ضرر.

وأظهر مقطع فيديو سريع الانتشار أيضًا شاحنة Cybertruck وهي تحمل شجرة عيد الميلاد يتم سحبها إلى أعلى منحدر لم تتمكن من تسلقه بواسطة سيارة تعمل بالبنزين.