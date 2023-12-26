إنهاء دعم ويندوز 10 يحول 240 مليون كمبيوتر إلى نفيات إلكترونية

MENAFN - Youm7) ستواصل مايكروسوفت دعم نظام التشغيل Windows 10 حتى أكتوبر 2025، فيما ذكرت التقارير الأخيرة أن الشركة تناقش داخليًا تمديد فترة الدعم، حتى أنها أعلنت عن برنامج Copilot لنظام التشغيل Windows 10.ومع ذلك، وفقًا لأحدث التطورات، فإن خطة الشركة المصنعة لنظام التشغيل Windows لإنهاء الدعم لنظام التشغيل Windows 10 قد يؤدي نظام التشغيل الأقدم إلى التخلص من حوالي 240 مليون جهاز كمبيوتر.وفقًا لأبحاث Canalys، خلال فترة عامين تقريبًا حتى تاريخ انتهاء الدعم الرسمي من مايكروسوفت لنظام التشغيل Windows 10، سيصبح ما يقرب من خمس الأجهزة نفايات إلكترونية بسبب عدم التوافق مع نظام التشغيل Windows 11.وبحسب شركة الأبحاث "فهذا يعادل 240 مليون جهاز كمبيوتر شخصي، وأضافت الشركة :"إذا كانت هذه جميعها أجهزة كمبيوتر محمولة مطوية، ومكدسة فوق بعضها البعض، فإنها ستشكل كومة أطول من القمر بـ 600 كيلومتر".خيار إعادة تدوير أجهزة الكمبيوتر

ويشير التقرير أيضًا إلى أن معظم أجهزة الكمبيوتر الشخصية البالغ عددها 240 مليونًا، إذا كانت في حالة جيدة، يمكن إعادة تدويرها، ومع ذلك، نظرًا لعدم توافقها مع أحدث إصدارات Windows، فإن ذلك سيقلل بشكل كبير من قيمتها للتجديد وإعادة البيع.

وأضاف التقرير: "ستظل العديد من أجهزة الكمبيوتر الشخصية البالغ عددها 240 مليونًا قابلة للاستخدام لسنوات قادمة، لكن الطلب على الأجهزة التي لم تعد تدعمها مايكروسوفت سيكون ضئيلًا - حتى الشركات ذات الميزانيات المحدودة لتكنولوجيا المعلومات سوف يتم ردعها بسبب عدم وجود تحديثات أمنية مجانية ومستمرة".ويقال إن نظام التشغيل Windows 10 لديه أكثر من 1.4 مليار مستخدم، مقارنة بـ 400 مليون مستخدم لنظام التشغيل Windows 11، ومع برنامج Copilot لنظام التشغيل Windows 10، قد تمنح مايكروسوفت أيضًا المستخدمين سببًا للاحتفاظ بأجهزة الكمبيوتر القديمة الخاصة بهم لبعض الوقت.حل مايكروسوفت يتضمن دعم أي برنامج تحديثات الأمان ونظام التشغيل. في وقت سابق من هذا الشهر، قالت مايكروسوفت إنها ستوفر تحديثات أمنية موسعة لنظام التشغيل Windows 10 حتى أكتوبر 2028 ولكن هذا سيكون متاحًا مقابل رسوم سنوية غير محددة حاليًا.في السابق، عرضت مايكروسوفت تحديثات أمان موسعة مدفوعة الأجر لنظامي التشغيل Windows 7 وWindows 8.1 حتى يناير 2023.