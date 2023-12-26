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كم السرعة التى يحتاجها سانتا كلوز لتوصيل الهدايا حول العالم في ليلة واحدة؟

12/26/2023 4:26:26 AM
(MENAFN- Youm7) قام العديد من العلماء بحساب مدى السرعة التي يعتقدون أنه على سانتا كلوز أن يسافر بها لتوزيع جميع هدايا عيد الميلاد في ليلة واحدة، حيث تختلف السرعة اعتمادًا على عدد الأسر والأطفال المشمولين في المعادلة، لكن الاستنتاج العام هو "سرعة البرق".



فبحسب موقع thesun البريطانى، قام الطلاب في جامعة ليستر ذات مرة بحساب السرعة التي يحتاجها سانتا، واستخدمت معادلتهم الرقم 715 مليونًا لعدد الأطفال المسيحيين حول العالم في عام 2018، وتوصلوا إلى أن ذلك يعادل 238 مليون أسرة إذا كان هناك في المتوسط ثلاثة أطفال لكل أسرة.



وافترض الطلاب أن سانتا سيحتاج إلى وقت سفر مدته 12 ساعة، وقد أخذوا أيضًا في الاعتبار مناطق زمنية مختلفة، مما يعني أنه سيكون لديه 24 ساعة إضافية لإكمال مهمته الضخمة، وبناءً على هذه المعلومات، يحتاج سانتا إلى التحرك بنسبة 0.5% من سرعة الضوء للحصول على جميع الهدايا لجميع هؤلاء الأشخاص.



وقد عمل في هذا البحث طلاب الفيزياء بجامعة ليستر، أرتشانا جاجيندران، وشانون مادن، ورضا محمود، وقال "مادن" في بيان صحفي عام 2018: "لقد توصلنا إلى سؤال موسمي اعتقدنا أنه سيكون ممتعًا واحتفاليًا للتحقيق فيه، على الرغم من أننا نعلم أن هناك بعض القيود."



وتشمل القيود مسألة عدم معرفة المدة التي يقضيها سانتا في كل أسرة، وعلى الرغم من أن عيد الميلاد هو عطلة دينية، إلا أن الكثير من الأشخاص غير المسيحيين ما زالوا يحتفلون بالهدايا، ويبلغ عمر الدراسة الآن خمس سنوات، وقد ارتفع عدد سكان العالم من 7.6 مليار نسمة في عام 2018 إلى أكثر من ثمانية مليارات نسمة في عام 2023.



وهذا يعني أن هناك الكثير من الأطفال الذين يجب أخذهم في الاعتبار، كما حاول أرنولد بومبوس من جامعة بوردو حساب سرعة سانتا لكنه استخدم 800 مليون طفل في 200 مليون منزل كإحصائياته، وقدر أن سانتا سيحتاج إلى 10 ساعات ويحتاج إلى السفر بسرعة 4,705,882 كيلومترًا في الساعة.














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