دراسة: شمّ رائحة دموع النساء يقهر سلوك الرجل العدواني

MENAFN - Alghad Newspaper)ولا شكّ أنّ البكاء استجابة طبيعية للشعور بالحزن، ولكن من الناحية العلمية بقيت بعض الجوانب من هذه الظاهرة غير مفهومة. وذكرت الدراسة أن تشارلز داروين نفسه كان في حيرة منها، قائلاً: "ليس لدى هذه الظاهرة وظيفة واضحة". لكن العلم الحديث يثبت العكس.



لا يعرف العلماء الكثير عن البكاء عند البشر، لكن المؤلفة الرئيسية في معهد "وايزمان" للعلوم، شاني أغرون، شرعت في اكتشاف المزيد.



وتؤكد لمجلة "نيوزويك" أنّه "نظراً إلى النتائج السابقة التي أظهرت انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون لدى الرجال بعد استنشاق الدموع، فضلاً عن اكتشاف أنّ الدموع تقلل من العدوانية، افترضنا أن الدموع سيكون لها نفس التأثير عند البشر، ومع ذلك، فقد فوجئنا بحجم التأثير في المختبر".



للوصول إلى هذه النتائج، قامت أغرون بتجربة علمية على مجموعة من الرجال، ووضعت أمام قسم منهم دموع نساء، والقسم الآخر مياهاً مالحة، أثناء لعبة مصممة لإثارة العدوانية. على سبيل المثال، تم دفع الرجال إلى الاعتقاد بأن اللاعب الآخر كان يغش، ما يؤدي إلى "سلوك يسعى للانتقام".



وعندما حان الوقت، تمكن الرجال من استعادة سيطرتهم على اللاعب الآخر.

واكتشف العلماء أن نسبة هرمون التستوستيرون انخفض بنسبة تزيد على 40 في المئة بعد أن استنشاق دموع النساء، للذين قرروا الانتقام من اللاعب "الخائن".



وقالت أغرون إنّ "الانخفاض بنسبة 44 في المئة ليس أمراً عادياً، تالياً فإنّ حاسة الشم يمكنها الاستجابة للدموع على الرغم من افتقارها إلى الرائحة".



ولفتت أغرون الى أنّ "الدموع هي سائل جسدي يظهر حين يكون الفرد في موقف ضعيف، إذ يكون التواصل غير اللفظي أمراً بالغ الأهمية، تالياً فإن الدموع إشارة كيميائية تساعد على تقليل العدوانية، وهو أمر مفيد"، مضيفةً: "نعلم أن استنشاق الدموع يخفض هرمون التستوستيرون، ما يؤثر على العدوانية لدى الرجال، أكثر من النساء، لذلك بدأنا بهم. وحين بحثنا عن متطوعين للتبرع بالدموع، وجدنا أنّ معظمهم من النساء، والآن سنكرر هذه التجربة على النساء للحصول على صورة أكمل لهذا السلوك".



وتشير هذه النتائج إلى أن الإشارات الكيميائية الاجتماعية تحدث بالفعل عند البشر، وليست مقتصرة على الحيوانات. -وكالات