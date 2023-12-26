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طفل يعيش نفس مغامرة بطل فيلم Home Alone و يستقل الطائرة الخطأ بعيد الميلاد

12/26/2023 4:24:37 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) في محاكاة واقعية لبعض تفاصيل الفيلم الشهير "وحيدا في المنزل" (Home Alone)، سافر طفل أميركي لم يتجاوز السادسة من العمر، على متن رحلة طيران خاطئة أبعدته عن وجهته الأساسية مئات الأميال، مما أثار فزع عائلته، وفقا لتقرير نشرته شبك "سي إن إن الأميركية.


وكان من المفترض بالجدة، ماريا راموس، أن تستقبل حفيدها، كاسبر، بتاريخ 21 ديسمبر في مطار مدينة فورت ماير، جنوب غربي فلوريدا، قادما من فيلادلفيا، كبرى مدن ولاية بنسلفانيا، وذلك لقضاء عطلة عيد الميلاد معها.


لكن عند هبوط الطائرة لم تجد الجدة صغيرها بين الركاب، والذي كان من المفترض أن والدته سلمته لشركة الطيران لرعايته وضمان وصوله إلى الوجهة المقصودة.


وسارعت راموس عندئذ إلى الاستفسار عن حفيدها من إحدى المضيفات، بيد أن الأخيرة أكدت لها أن الطفل لم يكن متواجدا على متن الرحلة المقصودة.


وأوضحت راموس أنها عاشت لحظات رعب لا توصف بعد أن تأكدت أن الطفل الصغير لم يكن متواجدا على متن الطائرة، لتكتشف لاحقا أنه كان على متن طائرة أخرى توجهت به إلى مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا، على بعد 4 ساعات من بيت الجدة.


وأضافت أن شركة "سبيريت إيرلاينز" عرضت تعويضها عن الرحلة، مردفة: "ما أريده هو أن أحصل على إجابات شافية بشأن حدوث ذلك الخطأ.. هل أخرجوه من الطائرة بعد أن صعد إليها؟.. هل ذهب وحده إلى الطائرة الأخرى؟.. هل كان معه مرافق بعد أن سلمته والدته إلى طاقم الطيران؟".


من جانبها، أوضحت الشركة في بيان، أنه "في 21 ديسمبر، تم سفر طفل غير مصحوب بذويه من مطار فيلادلفيا، على متن رحلة متجهة إلى أورلاندو، وذلك عن طريق الخطأ".


وأضاف البيان: "كان الطفل دائمًا تحت رعاية وإشراف أحد أعضاء فريقنا، وبمجرد اكتشافنا للخطأ، اتخذنا خطوات فورية للتواصل مع العائلة وإعادة الاتصال بهم".

وختم البيان: "نحن نأخذ سلامة ومسؤولية نقل جميع ضيوفنا على محمل الجد ونجري تحقيقًا داخليًا، ونعتذر للعائلة على ما مروا به".

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