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البريد الأردني يطرح الإصدار الأول من الطوابع التذكارية لعمان القديمة

12/26/2023 4:24:22 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) طرح البريد الأردني إصدارا جديدا من الطوابع التذكارية لعام 2023 تحت عنوان "عمان القديمة" للبيع أمام الجمهور اعتبارا من صباح يوم الخميس المقبل.
وبحسب بيان عن البريد الأردني اليوم الثلاثاء، يسمى هذا الإصدار الأول من الطوابع البريدية الخاص بمدينة عمان القديمة، والذي يبرز جانبا من الأسواق القديمة والمنازل ودور العبادة والأدراج التي تميزت بها، بالإضافة إلى الآثار التاريخية والتراثية.
ويتكون الإصدار من 6 طوابع وبطاقة واحدة، وقيمة الفئة الواحدة 30 قرشا، وقيمة البطاقة 50 قرشا، وقيمة المجموعة 2.30 دينار، بالإضافة إلى مغلف اليوم الأول للإصدار مع مجموعة الطوابع الملصقة على الغلاف بقيمة 2.80 دينار.
ويمكن للراغبين بالحصول على هذا الإصدار، مراجعة قسم هواة الطوابع في مبنى شركة البريد الأردني الكائن في المقابلين بجانب مبنى الإذاعة والتلفزيون اعتبارا من صباح الخميس المقبل، بالإضافة إلى مكاتب بريد جبل عمان، جبل اللويبدة، وسط البلد، العبدلي، إربد المركزي، مادبا المركزي، العقبة المركزي، جرش المركزي، البتراء، الكرك، أم قيس، عجلون، السلط، ماحص والفحيص.
--(بترا)

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