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خبراء إقليميون يشددون على ضرورة تفعيل محلية قرار 1325 بما ينسجم مع احتياجات المجتمعات

12/26/2023 4:24:21 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يواجه العالم العربي حالياً صراعات وأزمات إقليمية عدة، الأمر الذي يتطلب استكشافًا عميقًا لتطبيق أفضل لقرار 1325، والإسهام في عملية تعلم إقليمية تسهم في توجيه السياسات المتعلقة بأمن المرأة وسلامتها وتعزز محليتها.

ومن هذا المنطلق، وللبحث في الأسئلة الأساسية التي تُشكل خطاب المرأة والأمن والسلام في المنطقة العربية وتفعيل أجندتها بنهج جديد محلياً، عقدت منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) بتمويل مشترك من هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن وضمن منحة Build لمؤسسة فورد، يومي الأحد والإثنين 10-11 كانون الأول/ ديسمبر 2023 مؤتمراً دولياً بعنوان:“نحو نهج جديد لأجندة المرأة والأمن والسلام في العالم العربي” بحضور ممثلين عن المجتمع المدني الوطني والإقليمي والدولي، بالإضافة إلى مرتبات الأمن العالم وممثلي القطاعات الحكومية.

وتناول المؤتمر الذي اشتمل على جلسات نقاشية وحوارات مفتوحة عديدة، أهم القضايا والدروس المستفادة من تجارب المنطقة في تطبيق الخطط الوطنية لأجندة المرأة والأمن والسلام، ومدى تمثيلها للنساء، ودورهن في التماسك المجتمعي، والتحديات التي تواجه تفعيل محلية القرار، والقدرات اللازمة للاستجابة للأزمات القادمة وتحديات المناخ.

وقالت المديرة التنفيذية للنهضة العربية (أرض)، سمر محارب،“يشكل المؤتمر منصة للحوار وتبادل المعرفة والجهود للنهوض بأجندة المرأة والأمن والسلام في العالم العربي، بوصفها إطاراً استراتيجياً للاستجابة للصراعات والأزمات التي طال أمدها، والتحولات العربية”، معتبرة أن“هذه الأجندة رغم أنها لم تشفع للنساء في الدول التي تشهد حروب وكوارث، إلا أنها مهمة في وقف الأزمات والنزاعات، ويجب العمل عليها بجدية كبيرة بالتنسيق مع الجهات كافة محلياً وعربياً وعالمياً”.

بدورها؛ أوضحت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، معالي المهندسة مها علي، إن من أبرز الإنجازات التي تم تحقيقها خلال تنفيذ الخطة الأولى لتفعيل القرار، هي تطوير استراتيجيتين لإدماج النوع الاجتماعي في مديرية الأمن العام والجيش العربي وزيادة تمثيل النساء في هاتين المؤسستين، ورفع نسبة النساء في المراكز القيادية في الجيش العربي بالإضافة إلى رفع نسبة مشاركة النساء في بعثات حفظ السلام، ويأتي ذلك لتحقيق أهداف الخطة المتعلقة بزيادة المشاركة الفاعلة للمرأة في القطاعات الأمنية والعسكرية.

ودعت العلي إلى حماية المرأة في الحروب والنزاعات، حيث قالت“نتوقف أمام القرار رقم 1325 والذي أصبح بحاجة إلى نهج جديد وتوفير الحماية للنساء خلال الحروب والأزمات وخاصة في ضوء ما نشهده من انتهاكات وجرائم حرب بحق نساء وأطفال غزة”.

وناقشت الجلسة التمهيدية التي أدارتها المستشارة الرئيسية لبرامج المرأة والشباب في مركز النهضة، منظمة النهضة (أرض)، د. سناء الجلاصي، القدرات التي تُساهم في تعزيز محلية أجندة المرأة والأمن والسلام. فيما أشارت إليونورا بانفي، مديرة معهد النهضة لدراسات المرأة في منظمة النهضة (أرض) إلى دور المنظمة في تعزيز محلية قرار 1325 منذ عام 2012، وجهودها من خلال تأسيس التحالف الوطني للمنظمات غير الحكومية في الأردن (جوناف) والعمل على تطوير قدرات منظمات المجتمع المدني المحلية لتعزيز استجابتها لاحتياجات المجتمع واستدامة جهودها التنموية والإغاثية.

بينما بحثت الجلسة الأولى التي أدارتها مديرة البرامج في منظمة النهضة (أرض)، زينب الخليل، المحاور الأساسية التي يفترض على أجندة أعمال المرأة والأمن والسلام في المنطقة العربية تبنيها، حيث أكد المتحدثون ومنهم مديرة مؤسسة تمكين المرأة في العراق، سوزان عارف، على ضرورة إيلاء الاهتمام بقضايا المرأة بشكل تكاملي، وأهمية توفير الدول ميزانيات مناسبة لـ”صنع السلام”، إضافة إلى سن التشريعات اللازمة والداعمة لتفعيل قرار 1325 على جميع المستويات المحلية، مطالبة عارف أن يكون الاهتمام بقضايا المرأة بشكل دوري وتكاملي وأن لا يقتصر على مناسبات معينة، وأيضاً تنفيذ برامج ومشاريع تتناسب مع احتياجات كل مجتمع.

من جانبها شددت مديرة معهد غرب آسيا وشمال أفريقيا في الأردن، د. يارا شعبان، على أهمية إجراء البحوث لتبيان احتياجات النساء الفعلية وقياس مشاركتهم بمؤشرات سليمة، ما يُسهم في التفعيل الصحيح لأجندة المرأة والأمن والسلام، مؤكدة ضرورة التركيز على مفهوم السلم المجتمعي لتحقيق النتائج المطلوبة على المستويين القريب والبعيد.

فيما بحثت الجلسة الثانية، والتي أدارتها وصال عبد الله من جمعية النساء العربيات، الخطوات المستقبلية لتعزيز محلية أجندة المرأة والأمن والسلام في العالم العربي. إذ بينت مديرة مشروع أصوات نساء في تونس، أميمة عمارة، أن هنالك تجارب إيجابية شهدتها العديد من الدول فيما يتعلق بالخطط الوطنية لقرار 1325، مستشهدة بالقوانين التونسية التي جاءت لإيصال أصوات النساء في العديد من القضايا.

من جهتها، بينت مسؤولة البرامج لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الشبكة العالمية للنساء صانعات السلام GNWP، سناء البناوي، أن حجر الزاوية لنجاح محلية قرار 1325 هو العمل على خطط وطنية تُناسب المجتمعات العربية، وتوفير الدعم، والتشاركية بين القطاعات لوضع الخطط القابلة للتنفيذ بما يراعي خصائص كل دولة والمميزات التي تنفرد بها والتحديات التي تواجهها.

أما الجلسة الثالثة، والتي طرحت محور جاهزية العالم العربي للأزمة المقبلة ومن ضمنها أزمات المناخ، وفيها اعتبرت الرئيسية التنفيذية لمؤسسة سلام لمجتمعات مستدامة – PASS – في اليمن، آثار علي محمد، أن المجتمعات العربية لا تزال بعيدة عن تطبيق قرار 1325 بالشكل الفعال، لذلك تبرز هنا جهود المنظمات للعمل الجماعي في هذا الشأن، لافتة إلى أن الاستقرار السياسي في أي بلد يساهم في تفعيل القرار.

وأكدت مديرة جمعية دبين للتنمية البيئية، هلا مراد، على أهمية التخصصية للقطاعات التي سيتم العمل عليها ضمن ملف البيئة وقرار 1325، مبينة أن تحديات أزمات المناخ أصبحت واقعاً يلامس النساء والمجتمعات، ويهدد أمنها، وبالتالي، يجب إشراك النساء بشكل أكبر في القضايا البيئية ومراكز صنع القرار.

في حين ركزت الجلسة الرابعة التي أدارتها ضابط مشروع وحدة المرأة والسلام والأمن في هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن، عنود المجالي، على دور المجتمع المدني والمنظمات التي تقودها المرأة في التماسك المجتمعي ومساهمتها في تفعيل أجندة المرأة والأمن والسلام، فضلاً عن مناقشة التحديات التي تواجها منظمات المجتمع المدني في هذا السياق، وذلك ضمن دعم صندوق الدعم المشترك للخطة الوطنية الأردنية الثانية لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325.

وبحسب المتحدثين، فإن هناك مواضيع مجتمعية تستدعي العمل الجماعي، ومنها قضايا البطالة، والعنف المجتمعي، وغيرها، مشيرين إلى أهمية إشراك أكبر عدد من فئات المجتمع في البرامج التدريبية وورشات العمل لضمان تحقيق المنفعة العامة. وهو ما طالب به مدير مركز القنطرة لتنمية الموارد البشرية في محافظة معان الأردنية، راكان الرواد، بضرورة إشراك الذكور في برامج متخصصة لتمكين السيدات في مختلف القطاعات.

أما د. حنان خريسات من الاتحاد النسائي في الطفيلة، فاعتبرت أن المجتمع المدني عليه أن يبني على التجارب السابقة، ويستفيد من الخبرات المتنوعة. وتحدث النقيب محمد اربيحات من مركز السلم المجتمعي الأردني، عن إنشاء المركز عام 2015، بإشراف مباشر من مديرية الأمن العام لمواكبة التطورات التقنية والتكنولوجية في ظل التطور الهائل للمنصات الرقمية. فيما ركزت عبلة الحجايا المراغية من جمعية الحسا الخيرية الأردنية، على دور المنظمات المحلية في نشر الوعي عن مفهوم السلم المجتمعي، وتعزيز محلية قرار 1325.

وبالتأكيد على المضي قدماً نحو نهج جديد لأجندة المرأة والأمن والسلام في العالم العربي، اختتم المتحدثون في المؤتمر نقاشاتهم وطروحاتهم التي استمرت ليومين، بالإشارة إلى أهمية وجود الإرادة السياسية لتفعيل قرار 1325 على المستوى المحلي والوطني والإقليمي. وأكدوا على أهمية تحقيق فهم أفضل للتغير الجيواستراتيجي، والمساهمة في بناء نموذج اقتصادي جديد يستجيب لاحتياجات الفئات الأكثر ضعفًا واحتياجات النساء والفتيات، بما في ذلك دراسة التأثير المُحدد لتغير المناخ على النساء والمجتمعات المحلية، وتحديد القضايا والثغرات ضمن أُطر المساءلة المتعلقة بالمرأة والأمن والسلام، والمرتبطة بالتغير المناخي، وجميع الاستراتيجيات والخطط الأخرى الواجب تطويرها لتشمل الآليات الموجودة في الهياكل المركزية واللامركزية منها.

وطالب المشاركون بالبحث في المفاهيم والأطر الحالية ومدى تكيف خطة عمل المرأة والأمن والسلام مع سياق المجتمعات سواء في أوقات السلم أو خلال الأزمات، إضافة إلى تحديد القضايا الأكثر أهمية في وقتنا الحالي، وبناء الأدلة التي من شأنها أن تدعم تحديد خطوط أفضل للأنشطة التي تندرج ضمن إطار الركائز الأربع لأجندة المرأة والأمن والسلام، في حال لزم الأمر تغييرها لتشمل (الأمن البشري، والتهديدات الجديدة الناشئة، والتماسك الاجتماعي، والتغير المناخي، وغيرها).

كما تم التشديد على أهمية تمثيل أصوات النساء من كافة الشرائح ومشاركتهن بشكل فعال في تطوير خطة العمل الوطنية وأجندة المرأة والأمن والسلام، إضافة إلى بناء شراكات وعلاقات فعالة ومستدامة بين العديد من الجهات الفاعلة ذات العلاقة بمحاور المؤتمر، وتظافر جهود القطاعات لبناء قدرات منظمات المجتمع المحلي، وضمان مستوى التمويل واستمراريته الذي يضمن استدامة عمل هذه المنظمات من خلال مشاركة النساء والفئات ذات العلاقة في جميع المراحل الخاصة بتطبيق قرار 1325 من خلال الصياغة، التخطيط والتنفيذ والتقييم من أجل تفعيله واستدامة أثره في المجتمعات.

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