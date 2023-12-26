المحاسبة يسلم تقريره السنوي اليوم
التاريخ
12/26/2023 4:24:21 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) إيمان الفارس عمان - رجح مصدر
حكومي لـ"الغد"، أن يسلم ديوان المحاسبة تقريره السنوي للعام 2022 لمجلس
الأمة ظهر اليوم الثلاثاء، وذلك بعد الانتهاء من إعداده وتجهيزه.
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