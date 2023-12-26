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المحاسبة يسلم تقريره السنوي اليوم

12/26/2023 4:24:21 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إيمان الفارس عمان - رجح مصدر حكومي لـ"الغد"، أن يسلم ديوان المحاسبة تقريره السنوي للعام 2022 لمجلس الأمة ظهر اليوم الثلاثاء، وذلك بعد الانتهاء من إعداده وتجهيزه.

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