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تحديد الموعد النهائي لتقديم طلبات الاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية

12/26/2023 4:24:21 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكدت اليوم الثلاثاء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن الموعد النهائي لتقديم الطلبات الإلكترونية للاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2023 /2024 هو تمام الساعة الثانية عشرة مساء يوم غد الأربعاء الموافق 27-12-2023 ، كما أكدت الوزارة بأنه لن يكون هناك أي تمديد لعملية التقديم نظرا لعدم وجود أي مبرر لذلك، وأهابت الوزارة بجميع الطلبة الذين لم يتقدموا بطلبات حتى اللحظة سرعة تقديم الطلب قبل إنتهاء المدة المحددة وبخلاف ذلك فإنهم سيفقدون حقهم في المنافسة.

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