تحديد الموعد النهائي لتقديم طلبات الاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية

تحديد الموعد النهائي لتقديم طلبات الاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية
التاريخ
12/26/2023 4:24:21 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أكدت اليوم الثلاثاء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن الموعد النهائي لتقديم الطلبات الإلكترونية للاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2023 /2024 هو تمام الساعة الثانية عشرة مساء يوم غد الأربعاء الموافق 27-12-2023 ، كما أكدت الوزارة بأنه لن يكون هناك أي تمديد لعملية التقديم نظرا لعدم وجود أي مبرر لذلك، وأهابت الوزارة بجميع الطلبة الذين لم يتقدموا بطلبات حتى اللحظة سرعة تقديم الطلب قبل إنتهاء المدة المحددة وبخلاف ذلك فإنهم سيفقدون حقهم في المنافسة.
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