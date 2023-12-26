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إصابة 3 جنود أميركيين بهجوم في العراق وواشنطن ترد

12/26/2023 4:24:02 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال مسؤولون إن الجيش الأميركي، نفذ ضربات جوية انتقامية دقيقة الاثنين، في العراق، بعد هجوم بطائرة مسيرة شنه مسلحون متحالفون مع إيران في وقت سابق من اليوم نفسه وأسفر عن إصابة ثلاثة جنود أميركيين، أحدهم في حالة حرجة.
وبناء على توجيهات الرئيس الأميركي جو بايدن، نفذ الجيش الأميركي الضربات في الساعة 1:45 بتوقيت غرينتش، مما أسفر على الأرجح عن مقتل "عدد من مقاتلي كتائب حزب الله" وتدمير العديد من المنشآت التي تستخدمها.
وقال الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأميركية، في بيان: "تهدف هذه الضربات إلى محاسبة تلك العناصر المسؤولة بشكل مباشر عن الهجمات على قوات التحالف في العراق وسوريا وتقليل قدرتها على مواصلة الهجمات. سنحمي قواتنا دائما".
وتعرضت قاعدة أميركية في أربيل بالعراق لهجوم بطائرة مسيرة الاثنين، مما أدى إلى وقوع خسائر في صفوف الأميركيين.
ولم تكشف وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون، عن تفاصيل حول هوية الجندي الذي أصيب بجروح خطيرة ولم تقدم المزيد من التفاصيل حول الإصابات التي حدثت نتيجة الهجوم.
وقال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في بيان "صلواتي مع الأميركيين الشجعان الذين أصيبوا".
وقال مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إن بايدن اطلع على الهجوم صباح الاثنين، وأمر البنتاغون بإعداد خيارات للرد على المسؤولين عنه.
وقالت أدريان واتسون، المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي "الرئيس لا يمنح أولوية أعلى من حماية الأفراد الأميركيين الذين يخدمون في طريق الأذى. ستتصرف الولايات المتحدة في الوقت وبالطريقة التي نختارها إذا استمرت هذه الهجمات".-(رويترز)

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