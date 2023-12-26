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احتجاجات ضد أوستن وسوليفان لدعمهما الحرب على غزة

12/26/2023 4:24:01 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تظاهر محتجون أمام منزلي وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، بالعاصمة واشنطن، تنديداً بدعمهما للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

يأتي هذا مع تظاهر آلاف الأميركيين في مختلف الولايات للمطالبة بوقف الدعم الذي تقدمه إدارة الرئيس جو بايدن لإسرائيل في ظل الحرب على غزة، وللمطالبة بقطع المساعدات العسكرية عنها.

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