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إيران تتوعد إسرائيل بعد اغتيال مستشار كبير بالحرس الثوري

12/26/2023 4:24:01 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) توعدت وزارة الدفاع الإيرانية إسرائيل بعد اغتيال أحد مستشاري الحرس الثوري الإيراني في سوريا.

وقالت الوزارة في بيان إن إسرائيل "ستدفع ثمن الجريمة الإرهابية التي نفذتها في اغتيال أحد مستشاري الحرس الثوري". وأضافت أنه سيتم الرد على هذه "الجريمة" في الوقت والمكان المناسبين.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني أمس الإثنين مقتل أحد مستشاريه القدامى في سوريا خلال غارة إسرائيلية صاروخية في ريف دمشق، وقال في بيان له إن المستشار رَضي موسوي يحمل رتبة لواء وإنه كان مسؤول ما تسمى وحدة دعم وحدة المقاومة في سوريا.

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