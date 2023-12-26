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إعلام عبري: واشنطن رفضت طلبا لإسرائيل بالحصول على أباتشي

12/26/2023 4:24:01 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت أن واشنطن رفضت طلب تل أبيب للحصول على مروحيات أباتشي.
وكانت الصحيفة الإسرائيلية قد ذكرت أن 230 طائرة شحن و30 سفينة نقل أميركية وصلت إلى إسرائيل حاملة أسلحة وذخائر منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

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