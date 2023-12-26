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جيش الاحتلال: دبابة تقصف كتيبة إسرائيلية وتقتل جنديين

12/26/2023 4:24:01 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بمقتل اثنين من جنوده بقصف "خاطئ" استهدف مبنى في قطاع غزة.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن جنديين قتلا الشهر الماضي بعد قصف دبابة إسرائيلية مبنى في غزة تبين لاحقا أن داخله كتيبة إسرائيلية.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، عن مقتل جنديين إضافيين وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة.

ووفقا لذلك، يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي المُعلن عنه إلى 491 منذ بدء عدوانه على القطاع المحاصر في السابع من تشرين الأول الماضي، وفق بيانات إسرائيلية.

وبلغت حصيلة المصابين في صفوفه منذ 7 أكتوبر نحو 2023 جريحا، فيما بلغ عدد الجرحى منذ انطلاق العملية البرية في غزة نحو 834.

ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ81 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية.-(وكالات)

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