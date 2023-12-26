الاحتلال يعتقل خالدة جرار



جاء الاعتقال بعد أن اقتحمت قوّة عسكرية إسرائيلية مدينة البيرة الملاصقة لرام الله وسط الضفة الغربية، وداهمت منزل جرار، واعتقلتها، بعد عملية تفتيش لمنزلها.





وتُعدّ جرار أبرز قيادات الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ثاني أكبر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وانتخبت عضواً في المجلس التشريعي الفلسطيني السابق.



ويأتي اعتقالها في إطار حملة الاعتقالات والاقتحامات الواسعة التي يُنفّذها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والتي زادت حدتها منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.



وكان الاحتلال قد أفرج عن خالدة جرار في أيلول/ سبتمبر 2021، بعد اعتقالٍ دام عامين. كما اعتقلها مرّاتٍ عدّة، وهي عضوة سابقة في المجلس التشريعي وأكاديمية وباحثة في شؤون الأسرى.



وفي سياق حملة الاعتقالات التي يشنّها الاحتلال يومياً، اعتقلت قوات الاحتلال الصحافي حمد طقاطقة من بيته في بلدة بيت فجّار، جنوب بيت لحم، فجر اليوم.





وشنّت قوات الاحتلال، ليل الاثنين الثلاثاء، حملة مداهمات واعتقالات في عدة قرى ومدن بالضفة الغربية، طاولت عدداً من الفلسطينيين.



وفي طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم نور شمس للمرّة الثانية في غضون أيام، وفجّرت منزلاً عدّة عند مدخل المخيم.



يأتي ذلك، فيما يواصل الاحتلال الإسرائيلي شنّ اقتحامات تشمل عدة بلدات ومدن في الضفة الغربية، فيما يتصدى المقاومون للقوات المقتحمة، وذلك بالتزامن مع مواصلة عدوانه على قطاع غزة المُحاصر لنحو 81 يوماً على التوالي. -وكالات

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