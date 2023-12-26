هآرتس: لـن ننتصـر



وفي ما يلي النص منقولاً إلى العربية:

لن ننتصر. ولا حتى معاً. هذه المعركة الحالية في غزة قد خسرناها منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر. كل يوم إضافي في المناورة البريّة يعمّق الفشل أكثر. عندما تنتهي هذه المعركة الفظيعة، كما هو متوقع، خلال أسابيع معدودة نتيجة ضغط دوليّ، ستكون "إسرائيل" في وضع أشدّ صعوبة من الوضع الذي دخلت إليه فيه على إثر الهجوم الذي نفذته حماس. هل من المحتمل أن ينبت من قلب الفشل شيء جيد؟ نهاية الصراع، ربما؟



في يوم 16 تشرين الأول/أكتوبر أعلن "مجلس الحرب" الإسرائيلي أهداف الحرب: القضاء على سلطة حماس وتدمير قدراتها العسكرية، إزالة تهديد حماس من قطاع غزة على "إسرائيل"، جهود قصوى لحل قضية الأسرى وحماية الحدود والمواطنيين. في نهاية المعركة، لن نحقق أيّاً من هذه الأهداف.



حالياً، تشير استطلاعات الرأي إلى أنّ أداءنا في غزة يعزز مكانة حماس بين الفلسطينيين، ليس في غزة فحسب بل في الضفة الغربية أيضاً. مَن لم يقبل بحماس في غزة، سيتلقّاها في السلطة الفلسطينية أيضاً. ما كان يبدو لكثيرين أنه مساعٍ حثيثة قُصوى لتحرير الأسرى، لم تنجح سوى بصورة جزئية في تحرير أقل من نصفهم، وكل يوم إضافي تستمر فيه هذه المعركة يشكل خطراً على حياة أكثريتهم، الذين بقوا في الأسر. وإن تبلورت صفقة لتحريرهم، أصلاً، فعلاوة على أننا سنكون مُطالَبين بالإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين المسجونين لدينا، مع أو بدون "دم على اليدين"، فسوف نضطر أيضاً إلى الانسحاب من مناطق القطاع والتعهد بإنهاء الحرب. قادة حماس ليسوا أغبياء. لن يقبلوا بأقل من ذلك. الدول الصديقة لنا، التي ستبسط رعايتها على الصفقة، ستكون مُطالَبَة بتقديم ضمانات لئلا تعود "إسرائيل" إلى شنّ هجوم لاحقاً.



لقد تدهورت مكانة "إسرائيل" الدولية وبلغت حضيضاً غير مسبوق، مما يشكل خطراً ليس فقط على علاقاتها مع الدول الصديقة لها، وفي مقدمتها الولايات المتحدة أساساً، وإنما على الجاليات اليهودية في مختلف أنحاء العالم أيضاً، ويجعل الإسرائيليين في خارج البلاد كمرضى "الجذام". كذلك تراجعت مكانتنا، بصورة دراماتيكية، مقابل دول المنطقة. وخلافاً لـ "المفهوم" القائل بأنّ حزب الله مردوع عن مهاجمة "إسرائيل"، فإنّ "إسرائيل" هي الطرف المردوع. وقد تلقى ضعفنا مقابل حزب الله تأكيداً مجلجلاً حين أدرك الرئيس الأميركي، جو بايدن، حقيقة الوضع فأرسل على وجه السرعة قوة عسكرية كبيرة إلى البحر المتوسط.



وبالرغم من القوات الأميركية الرادعة، إلا أنّ حزب الله حوّل عشرات الآلاف من سكان الشمال إلى لاجئين في بلادهم، ويفلح اليمنيون في قطع التواصل البحري الإسرائيلي مع الجنوب. وبذلك، تضطر "إسرائيل" إلى القبول بما كان يُعتبر في نظرها في العام 1956 وفي العام 1967 سبباً يستدعي إعلان الحرب.



من دون تبرير الهجوم الذي نفذه الفلسطينيون على بلدات النقب الغربي، لزامٌ علينا اعتباره الذروة الحالية للكفاح الوطني الفلسطيني العنيف ضد مجرد وجود "إسرائيل" كوطن قومي للشعب اليهودي.



السنوات الطوال التي مرّت لم تثبط عزيمة الفلسطينيين ولم تُضعف معنوياتهم. قوة معارضتهم لمجرد وجود "إسرائيل" تجبي من كلا الطرفين ثمناً دموياً وثمناً اقتصادياً يزدادان باستمرار. كي لا تكون المعركة الحالية بمثابة مقدمة لانفجارات عنيفة أكبر بكثير ولضمان بقاء الوطن القومي للشعب اليهودي في "إسرائيل"،

ينبغي على "إسرائيل" أن تعرِّف إلغاء المعارضة الفلسطينية لمجرد وجودها باعتباره الهدف الاستراتيجي الأعلى لسياستها.



تأمل الحركة المسيانية (الخلاصية) في "إسرائيل" في أن تحقق الهدف، بواسطة طرد جميع الفلسطينيين من مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة. ومن وجهة نظرها، فإنّ القتل المكثف في غزة واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، والتي يتم تنفيذها برعاية الشرطة و"الجيش" الإسرائيليين، إنما تهدف إلى "تشجيع" الفلسطينيين على الرحيل إلى خارج حدود المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، وهي خطوة تعني التطهير العِرقي لنحو 5 ملايين فلسطيني. من الصعب أن نتخيّل أن العالم – الذي سيُجبر "إسرائيل" قريباً على وقف الحرب في عزة حيال عشرات آلاف القتلى والجرحى والدمار المادي والإنساني على نطاق وحشيّ – سوف يسمح بهذا الحل.



إخفاق "يوم الغفران" وإنجازات المصريين في عبور القناة أعادت ترميم كرامة مصر وقادت إلى التوقيع على "اتفاقيات السلام". اعتراف "إسرائيل" بخسارتها في المعركة الحالية، كما أوضحناها أعلاه، من شأنه أن يساعد في إعادة ترميم كرامة الفلسطينيين الوطنية، التي "تُداس منذ 56 سنة". هذه، على ما يبدو، مرحلة إلزامية في مسار يؤدي إلى وقف القتال في غزة وصفقة تبادل يتم من خلالها إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين مقابل جميع الأسرى الذين يبقى مصيرهم رهناً بالمدة الزمنية التي ستمر حتى تعترف "إسرائيل" بهذا الواقع. سوف تضطر "إسرائيل" إلى الاعتراف بحق الفلسطينيين في دولة مستقلة وسيادية وإجراء مفاوضات مع أي قيادة ينتخبونها هم حول إنهاء الصراع على قاعدة قرارات الأمم المتحدة والمبادرة السعودية. فهل تكون كارثة 7 تشرين الأول/أكتوبر المُبشِّرة بأفق جديدة في الشرق الأوسط؟ -ترجمة للعربية: الميادين