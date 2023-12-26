حالة استنفار صحية.. عدوى فطرية تقتل جندياً إسرائيلياً



إذ قالت الصحيفة، نقلاً عن أطباء إسرائيليين يشرفون على علاج المرضى، إن السبب هو مزيج من الطعام الفاسد الذي تم التبرع به للجنود وانعدام النظافة، فيما قال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "هذه حادثة لمرة واحدة أصيب فيها حوالي 18 جندياً بأمراض معوية. وتم إجلاء المقاتلين من قطاع غزة ليتلقوا الرعاية الطبية".



وقالت رئيسة جمعية الأمراض المعدية (إي آي دي) في إسرائيل البروفيسور جاليا راهاف، إن "ملامسة التربة والطين هناك تسبب في التعرض لهذه البكتيريا المقاومة، وكذلك العفن".



أفادت تقارير إسرائيلية أن الجمعية الإسرائيلية للأمراض المعدية ستعقد جلسة عاجلة، الأسبوع المقبل، مع خبراء الأوبئة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ووزارة الصحة لمناقشة الوضع.



ومنذ اندلاع الحرب على قطاع غزة بعد "طوفان الأقصى"، ارتفع عدد حالات الإصابة بالأمراض المعوية والتسمم الغذائي بين جنود الاحتلال الإسرائيلي؛ إذ تلقّى أكثر من ألفَي جندي إسعافات طبية منذ بداية الحرب بعد إصابتهم بعدوى الشيغيلا.



حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، واجه الاحتلال الإسرائيلي ارتفاعاً غير مسبوق في عدد المرضى في جنوده المتوغلين في قطاع غزة، إذ تم إجلاء 18 جندياً من جنود الاحتلال من غزة إلى قاعدة تدريب اللواء، لتلقي العلاج الطبي بعد إصابتهم بتفشي مرض الدوسنتاريا، أو ما يعرف ببكتيريا الشيغيلا، بالإضافة إلى أعراض أخرى مثل الإسهال والقيء.



في ظل انعدام النظافة وتبرعات غذائية غزيرة من الجمهور، يُرجّح الأطباء تفشي بكتيريا الشيغيلا التي تسبب مرض الزحار بين صفوف قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. وقد أرسل الجيش فريقاً لتنظيف المنطقة التي كان يوجد فيها الجنود، بينما تم إجلاء المصابين وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.



وفقاً للتقرير، تسببت بكتيريا الشيغيلا "الزحار" في حالات إسهال شديد وارتفاع في درجة الحرارة بين الجنود. يقول الدكتور تال بروش، مدير وحدة الأمراض المعدية في مستشفى أسوتا العام، إن هذا التفشي يُعتبر خطيراً للغاية، حيث يؤثر على جاهزية الجنود للقتال ويعرضهم للخطر.



وتشير تقارير إلى أن الجزء الأكبر من الطعام الذي يتناوله الجنود يأتي من التبرعات الغذائية، ما يثير تساؤلات حول جودة الإمدادات العسكرية. يجسد هذا الوضع تحديات جسيمة تواجهها قوات الاحتلال. -عربي بوست

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