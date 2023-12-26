سترافقهم مدى الحياة.. الحرب تهدد أطفال العدو بمشاكل نمو



يقول التقرير إنه من بين هذه الأضرار المحتملة، نجد اضطرابات ما بعد الصدمة، واضطرابات الانتباه والتركيز، وضعف الإدراك والتعلُّم، وفي الشهر الأول من الحرب تحديداً، تعرض 661 ألف طفل (حتى سن 5 سنوات) لاضطرابات. وذلك بحسب القسم الخاص بعواقب الحرب في تقرير الدولة الصادر عن المركز والذي نشر الإثنين 25 ديسمبر/كانون الأول.



رعب متكرر

يُظهر التقرير أيضاً، أنَّ فرص الأطفال من الطبقات القوية في التعافي من هذا الضرر أكبر بكثير من فرص الأطفال من الطبقات الأضعف.



فقد كتب باحثو المركز في تقريرهم، أنه "منذ اندلاع الحرب، تعرض العديد من الأطفال في إسرائيل لاضطرابات بسبب دوي صفارات الإنذار المتكرر وأصداء الانفجارات، وتعطُّل الروتين اليومي والحياة الاعتيادية لعدد كبير منهم، وانقطعوا عن التعليم والرعاية".



وفقاً للباحثين، فإن "المراحل الأولى من الطفولة هي الفترة الأكثر تأثيراً في حياة الفرد، وأجمع الباحثون على أن التعرض لمستوى عالٍ من التوتر وندرة المحفزات الإيجابية يضران بالنمو المعرفي والنفسي للطفل. وعادةً ما ينشأ التوتر الحاد، الذي قد يضر بنمو الطفل، نتيجة لعوامل بيئية سلبية مثل الفقر المدقع، والإهمال وسوء التغذية، والعنف المنزلي أو أحداث الحرب".



فمثلاً، وُجد أنه بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنتين و7 سنواتٍ الذين تعرضوا لتجارب صعبة خلال حرب لبنان الثانية، مثل سماع أصوات الانفجارات وصفارات الإنذار، أو الركض إلى الملاجئ أو التعرض لرؤية المصابين أو الأضرار التي لحقت بالممتلكات، "أعراض قلق خطيرة مثل قلق الهجر وخوف وبكاء مفرط وصعوبة في النوم وأعراض أخرى". ووجدت دراسة أخرى أن 80% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنة و5 سنوات من مدينة سديروت وتعرضوا لأحداث الحرب في طفولتهم المبكرة عانوا لاحقاً في طفولتهم من أعراض اضطراب ما بعد الصدمة أو اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط.



آثار بعيدة المدى

كذلك، وجدت دراسة أخرى أنَّ تعرض النساء الحوامل للحرب "يؤثر سلباً على القدرة التعليمية لأطفالهن بعد سنوات، خصوصاً لو أنهم يعيشون في مناطق قريبة من مناطق الحرب".



فيما يشير المركز في تقريره، إلى أنه "في هذه الحرب، يعاني الأطفال والنساء الحوامل في وسط البلاد أيضاً (وإن كان بمستويات أقل)، إما بسبب دوي صفارات الإنذار المتكرر أو بسبب الصدمة العامة على مستوى البلاد".



كما قالوا أيضاً إن الأطفال تعرضوا لاضطرابات وتوتر وقلق ومخاوف بالفعل خلال أزمة كورونا، وإن "الأضرار تتراكم باستمرار، ونفترض أن الاضطرابات المتراكمة للحرب ستظهر في صورة تأخر النمو وصعوبات نفسية وأكاديمية مستقبلاً".



إلى جانب ذلك، يشير التقرير إلى وجود اختلافات كبيرة في القدرة على التعافي من الضرر بين الأطفال من الطبقات القوية والضعيفة.



جاء فيه أنه "بينما يعاني الأطفال الضعفاء الذين ينشأون في أسر فقيرة من الآثار السلبية لظروف الحياة أو الأحداث الضاغطة طوال حياتهم، فالأطفال من الطبقات الأقوى في المجتمع لديهم فرصة أكبر للتعافي من هذه الأضرار". ويذكر التقرير أن "هذا مثير للقلق تحديداً في إسرائيل، حيث تكون الفجوات بين الطبقات السكانية على أساس الخلفية الاجتماعية والاقتصادية عميقة نسبياً". -عربي بوست

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