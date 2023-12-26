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المجدّرة الفلسطينية.. أكلة مقدّرة وهذه حكايتها

12/26/2023 4:23:36 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) لأمّهاتنا عندما يقعن في حيرة من أمرهنّ، ولا يعلمن ما يُردن طبخه في اليوم التالي. بعضنا يعشقها، والبعض الآخر يستسلم للأمر الواقع، وأثناء تناولنا لها تراودنا عدّة أسئلة، مثل "لماذا سمّيت مجدّرة؟"، "من أين أتت؟" صحيفة النهار كانت نشرت هذه المقالة وأجابت عن أسئلة عدة تتعلق بهذا الطبق الشهي.





لماذا سمّيت هكذا؟
اختلفت القصص والأقاويل، وإليكم أبرزها:


- يقال إن إحدى السيّدات قامت بطبخ الأرزّ مع العدس، فبدت طبختها كأنّها فتاة بيضاء مصابة بالجُدري، فأُطلق عليها هذا الاسم!

- عند المصريين هي الكُشري، وأوّل من ذكرها في التاريخ هو الرحّالة ابن بطوطة. وكلمة الكشري مشتقّة من اللغة السنسكريتيّة، وتعني الأرزّ مع أشياء أخرى.

- أما الحكواتيّة "دنيس أسعد" المتخصّصة في الحكايات الشعبية في مدينة حيفا، فقالت إن المجدّرة في فلسطين كانت تلقّب بـ "مسامير الركب" بسبب احتوائها على العدس الغنيّ بالحديد.

- قال محمد البغدادي في العام 1226 إن المجدّرة هي نسخة من طبخة الأرزّ المطبوخ، والاختلاف الوحيد هو العدس المُضاف.

- أما في بلاد الشام، فيُقال للمجدّرة إنّها أكلة مقدّرة، بسبب الفوائد والمعادن التي تحتويها طبختها.




إن طريقة عمل المجدرة بالرز الفلسطينية سهلة في التحضير ومفيدة لصحة الإنسان؛ لذلك كثير من الدول العربية و دول العالم تستخدم ذات الطريقة بالطهي، ولكن يختلفون في تسمية الطبخة.

تعتبر هذه الأكلة وجبة غذائية متكاملة وغير مكلفة؛ لذلك يسمونها (المجدرة أكلة مقدرة). تتميز هذه الوجبة بأنها في متناول ذي الدخل المحدود ومفيدة جدًا لجسم الإنسان.

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