القيسي: قطاع السياحة يعاني من أزمة لكن الأردن قوي وسيتجاوزها

MENAFN - Alghad Newspaper) محمد أبو الغنم

قال وزير السياحة والآثار مكرم القيسي إن القطاع يعاني من أزمة جراء العدوان على غزة.



وأكد القيسي خلال الجلسة الحوارية في وزارة الاتصال الحكومي، اليوم الثلاثاء، أن القطاع مرن رغم حساسيته، وتعافيه سريع، وأن هذه ليست الأزمة الأولى، معربا عن أمنياته بأن تكون الأخيرة.



وأشار إلى أن الأردن قوي ومنيع وسنتجاوز هذه الأزمة.



وبحسب الوزير، بلغ عدد زوار الأردن منذ بداية العام 5937 مليون زائر، فيما بلغ دخل السياحة 4.894 مليار دينار.



ولفت القيسي إلى زيادة بنسبة 20% في أرقام السياحة مقارنة بالعام الذهبي 2019.

وأضاف أن الوزارة عقدت اجتماعات مع القطاع الخاص منذ بدء الأزمة لحل بعض المشاكل التي أصابت القطاع.



وأكد القيسي أنه تم تأجيل القروض البنكية لمدة 6 أشهر.



وأشار إلى الترويج السياحي للمملكة في أفريقيا، وبخاصة للحج المسيحي.



ولفت الوزير إلى العمل مع السعودية والإمارات لإقامة برامج مشتركة، مشددا على ضرورة البحث عن أسواق جديدة حتى لا يتأثر القطاع السياحي.

وأكد انخفاض زوار البترا إلى نحو 90% جراء العدوان الإسرائيلي على غزة.



وقال القيسي إنه يجب العمل على صيانة المواقع الأثرية المنتشرة في المملكة.



وشدد على التركيز على السياحة العلاجية والاستشفائية بشكل كبير، علما أنه ليس لها موسم محدد.