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تطوير المناهج يوقّع مذكرة تعاون مع مجموعة الروّاد العالمية

12/26/2023 4:23:35 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) في إطار جهوده المستمرة لتطوير المناهج، والتعرف على الخبرات والمستجدات المرتبطة بالمناهج في المنطقة العربية والعالم، واستحداث تقنيات تسهم في تجويد العمليّة التعليميّة، والارتقاء بها، وبناء نظام معرفيّ متطوّر، وقّع المركز الوطنيّ لتطوير المناهج في المملكة الأردنيّة الهاشميّة مذكّرة تعاون مع مجموعة الروّاد العالميّة في المملكة العربية السعودية الممثّلة عن شركة مارشال كافنديش السنغافوريــّة للتعليم في العالم العربيّ وشمال إفريقيا.

وتتضمّن هذه المذكّرة التي وقّعها الطرفان رئيس المجلس الأعلى للمركز الوطنيّ للمناهج معالي الدكتور محي الدين توق، ورئيس مجموعة الروّاد العالميّة سعادة الدكتور سعد بن إبراهيم الخلف العديد من البنود الرئيسة التي تفتح الأفق لتبادل الخبرات في المجالات المتعلقة بالمناهج والمحتوى الرقمي باستخدام الذكاء الاصطناعي (AI).

وأعربَ الطرفان عن عميق رغبتهما في تبادل الخبرات وبناء القدرات، وتعزيز سبل التعاون لبناء نظام تعليميّ متقدم يوظّف أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعيّ، ليكون لبنة مهمة في مشروع حوسبة التعليم.

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