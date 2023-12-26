هوتباك تصدر تقرير الاستدامة الأول تماشياً مع معايير المبادرة العالمية لإعداد للتقارير

MENAFN - AETOSWire) أعلنت "هوتباك"، المتخصصة في حلول التعبئة والتغليف المستدامة ومقرها الإمارات، عن إصدار تقرير الاستدامة الأول لها، والمُعتمد من قبل منظمة "المبادرة العالمية لإعداد التقارير" (GRI). ويُعد هذا الاعتماد دليلاً قوياً على التزام "هوتباك" الثابت تجاه الشفافية والمُساءلة وممارسات الأعمال المستدامة، لتُرسخ بذلك مكانتها الرائدة كشركة مواطنة مسؤولة.

وتضطلع "المبادرة العالمية لإعداد التقارير" (GRI)، وهي منظمة دولية مستقلة، بدور محوري في مساعدة الشركات والحكومات على فهم مدى تأثيرها على قضايا حاسمة مثل تغير المناخ وحقوق الإنسان، وإعداد ورفع التقارير بشأنها. ويؤكد حصول "هوتباك" على اعتماد المنظمة تفانيها تجاه توفير رؤى موثوقة وشاملة لأصحاب المصلحة حول الآثار البيئية والاجتماعية والاقتصادية لأعمالها.

ويكشف التقرير أن 96 % من قائمة منتجات "هوتباك" صديقة للبيئة، بما يُعزز مساهمتها في تحقيق مستقبل أكثر اخضراراً واستدامة.

وبهذه المناسبة، قال "عبد الجبار بي بي"، العضو المنتدب للمجموعة في شركة "هوتباك": "يعتبر اعتماد منظمة "المبادرة العالمية لإعداد التقارير" شهادة على التزامنا تجاه تحقيق أعلى المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة. كما يكرّس أيضاً مكانتنا كشركة مواطنة مسؤولة ويوفر رؤى شاملة وموثوقة لأصحاب المصلحة حول الآثار البيئية والاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن أعمالنا".

وأضاف: "أود أن أعبّر عن خالص امتناني لكل عضو في الفريق على جهودهم المستمرة وتفانيهم والتزامهم في جميع مراحل العمل. فقد كان لجهودهم المبذولة الفضل الأكبر في الارتقاء بمكانة الشركة ودفع عجلة تطوّر الممارسات المستدامة على صعيد القطاع ككل. ونحن فخورون بهذا الإنجاز الذي يعد بمثابة محفّز لنا لمواصلة سعينا نحو التميز في كافة جوانب عملنا".

ويعكس تقرير الاستدامة لدى "هوتباك" النهج الشمولي الذي تتبناه الشركة تجاه الاستدامة، ويُبرز تفانيها في خلق آثار بيئية واجتماعية واقتصادية إيجابية. ولا يجسد اعتماد منظمة "المبادرة العالمية لإعداد التقارير" (GRI) جهود الشركة في هذا الإطار فحسب، وإنما يؤكد أيضاً حرصها على الوفاء بتعهدها تجاه أصحاب المصلحة، لضمان تحقيق مستويات عالية من الشفافية والمصداقية في ممارسات الاستدامة الخاصة بها.

ويُسلط التقرير الضوء على المبادرات المبتكرة التي تنفذها الشركة من أجل خفض بصمتها البيئية، بما في ذلك استثمارها في التكنولوجيا العصرية، وتطبيق منظومة فعالة للإدارة البيئية، إلى جانب التركيز على ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية. ومن بين المبادرات الأخرى للشركة استخدام الآلات ذات الكفاءة في استهلاك الطاقة، ودمج المواد المستدامة في عمليات الانتاج، وبذل الجهود المتواصلة لتقليل النفايات في جميع العمليات.

وتتمتع الشركة بمكانة رائدة في إنتاج المواد وحلول التغليف الصديقة للبيئة، ودمج البلاستيك القابل للتحلل الحيوي، والمواد المُعاد تدويرها ومنتجات التغليف المصنّعة من مواد نباتية. ومع تطبيقها نظام الهاسب HACCP لإدارة سلامة الأغذية وحصولها على 9 جوائز عن فئات التصنيع المستدام والتميز والريادة، تواصل "هوتباك" إرساء معايير جديدة في تبني الممارسات المستدامة على صعيد القطاع.

وكانت "هوتباك" قد طرحت أيضاً متجراً إلكترونياً متخصصاً بحلول تغليف المواد الغذائية المراعية للبيئة، والذي يجسّد التزام الشركة بتوفير خيارات مسؤولة لعملائها.

وتشمل مبادرات "هوتباك" الاجتماعية استثماراً بقيمة 12 مليون درهم في مشروع "طاقة" لدعم رائدات الأعمال في دولة الإمارات، إلى جانب توزيع 2 مليون وجبة خلال شهر رمضان المبارك لتعزيز رفاهية المجتمع. كما يعكس مشروع "هوتباك للسعادة"، ذراع المسؤولية المجتمعية المؤسسية للشركة، تفانيها تجاه رفاه موظفيها والمجتمع ككل، حيث ينطوي المشروع على تنفيذ 20 مبادرة مختلفة بمشاركة 1500 موظف لدى الشركة.

وأبرمت "هوتباك" تحالفات استراتيجية مع مؤسسات مثل "ريكاب من فيوليا" و"سبينس دبي". وتستهدف هذه الشراكات تنفيذ مبادرات لإعادة التدوير وطرح حلول تغليف مبتكرة ومستدامة ضمن قطاع التجزئة، مثل أكياس التسوّق المعاد تدويرها بعد الاستهلاك بنسبة 100 %.

وتركز "هوتباك" أيضاً على جهود خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن أعمالها، حيث تعمل الشركة بنشاط على مراقبة وتقليل بصمتها الكربونية بما يتوافق مع مبادرات الاستدامة العالمية. ويتضمن ذلك معالجة الانبعاثات المباشرة وغير المباشرة على امتداد سلسلة القيمة للشركة.

ويُشار إلى أن تقرير الاستدامة الذي أصدرته "هوتباك" يمثل نهجاً شاملاً وجديراً بالثناء تتبعه الشركة من أجل تعزيز الممارسات التجارية المستدامة. ويساهم اعتماد منظمة "المبادرة العالمية لإعداد التقارير" GRI في دعم مصداقية التقرير، وتعزيز ثقة أصحاب المصلحة بالتزام الشركة تجاه إعداد التقارير على نحو مسؤول وشفاف، وتوجيه الدعوة لهم للانضمام إلى الرحلة نحو بناء مستقبل أكثر مراعاة للبيئة.

نبذة عن "هوتباك":

تأسست في العام 1955، تعتبر "هوتباك" الدولية شركة رائدة معترف بها في تصنيع وتوريد منتجات تغليف المواد الغذائية. تنتشر عمليات الشركة اليوم في 12 بلداً، تشمل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والهند والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والمغرب ونيجيريا وأستراليا. وخلال فترة زمنية قصيرة، نمت الشركة لتصبح واحدة من اللاعبين الرائدين في قطاع التغليف بسبب سمعتها في توريد منتجات عالية الجودة، وأسعارها المعقولة وخدماتها المتميزة. وتعتبر "هوتباك" متجراً متكاملاً يقدم مجموعة كاملة من منتجات التغليف لقطاعات الفنادق والمطاعم، والتجزئة والتغليف الصناعي. كما تمثل الشركة شركات التصنيع الرئيسية الأخرى حول العالم، فيما يتم تعبئة منتجاتها بصورة صحية في تصاميم عصرية وجذابة وتسويقها تحت علامات "هوتباك" (مجموعة ذات استخدام مفرد) و"سوفت كول" (مجموعة المحارم).

كشركة متخصصة في تغليف المواد الغذائية، حصلت "هوتباك" على شهادات BRCGS, SEDEX, ESMA, PEFC, FSC, ISO 9001: 2015, ISO 22000: 2018, ISO 14001: 2015, ISO 45001: 2018، التي تضمن أعلى درجات جودة المنتجات. كما فازت "هوتباك" بجائزة دبي للجودة المرموقة ضمن فئة جائزة دبي للصناعة الذكية 2020 لقطاع التصنيع. وتمتلك "هوتباك" اليوم 30 مركزاً حصرياً للتجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتوفر أكثر من 600 منتج متخصص غير متوافر في محال السوبرماركت، فضلاً عن امتلاكها موقع الإلكتروني، الذي يعتبر أكبر متجر الكتروني لمنتجات تغليف المواد الغذائية على مستوى المنطقة. وعلى مرّ السنين، أصبحت "هوتباك" علامة موثوقة بفضل منتجاتها وخدماتها المتميزة، وعمليات الترويج المتواصلة لعلامتها.