أبرز الظواهر الجوية على طقس السعودية اليوم

MENAFN - Al Watan) توقع المركز الوطني للأرصاد بمشيئة الله تعالى أن الفرصة تتهيأ لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم والرياض. في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية والشرقية.

وذكر المركز أن درجات الحرارة المتوقعة على مكة

ستتراوح بين 30 درجة إلى 21.

أما المدينة فستكون درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 16، مع احتمالية أمطار غزيرة لكلا المحافظتين.

أما العاصمة فستصل درجة الحرارة العظمى فيها إلى 24 بينما الصغرى 15، أما أبرز الظواهر الجوية على الرياض هو تكوّن الضباب.

وجدة تصل درجات الحرارة فيها بمشيئة الله من 30 (العظمى (لتصل إلى 22 درجة مئوية (الصغرى)، مع احتمالية سحب رعدية.

وتسجل أبها درجة حرارة 22 (العظمى) و 9 درجات حرارة مئوية (الصغرى)، مع احتمالية أمطار رعدية.

فيما تشمل أبرز الظواهر الجوية على المدن والمحافظات (الأمطار الرعدية-أمطار خفيفة/غزيرة-السحب الرعدية-الضباب-العوالق الترابية- غائم جزئيا) مع طقس صحو على بعض المحافظات.

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