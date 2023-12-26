سليم الياباني يستعد للهبوط على القمر

(MENAFN
- Al Watan) دخل المسبار الفضائي الياباني "سليم" SLIM مدار القمر، الإثنين، في خطوة كبيرة نحو أول هبوط ناجح لقطاع الفضاء في البلاد على سطح القمر يُتوقع حدوثه الشهر المقبل.
وقالت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (جاكسا) في بيان، الإثنين، إن المسبار SLIM "دخل بنجاح مدار القمر عند الساعة 16:51 مساء بتوقيت اليابان" (07:51 بتوقيت جرينتش)
ويُطلق على ( Smart Lander for Investigating Moon (SLIMأي "مركبة الهبوط الذكية لاستكشاف القمر"، لقب "مون سنايبر" ("قناص القمر") لأنها مصممة للهبوط على مسافة 100 متر من هدف محدد على سطح القمر.
وإذا نجحت المهمة، فإن اليابان ستكون الدولة الخامسة التي تنجح في الهبوط بمسبار على سطح القمر، بعد الولايات المتحدة وروسيا والصين والهند.
كما قالت وكالة الفضاء اليابانية الوكالة: "لقد تم تغيير مساره كما كان مخططاً له في الأصل، ولا يوجد شيء خارج عن المألوف في ما يتعلق بظروف المسبار".
ولفتت إلى إنه من المتوقع أن يبدأ هبوط المركبة نحو القمر عند قرابة الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت اليابان في 20 يناير، ومن المقرر أن تحط على السطح بعد 20 دقيقة.
وقد انطلق الصاروخ H-IIA في سبتمبر من جزيرة تانيغاشيما الجنوبية حاملاً مركبة الهبوط، بعد ثلاثة تأجيلات بسبب سوء الأحوال الجوية.
وقالت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية هذا الشهر إن المهمة ستكون "هبوطاً عالي الدقة غير مسبوق" على سطح القمر.
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