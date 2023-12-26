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سليم الياباني يستعد للهبوط على القمر

12/26/2023 4:14:38 AM
(MENAFN- Al Watan) دخل المسبار الفضائي الياباني "سليم" SLIM مدار القمر، الإثنين، في خطوة كبيرة نحو أول هبوط ناجح لقطاع الفضاء في البلاد على سطح القمر يُتوقع حدوثه الشهر المقبل.
وقالت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (جاكسا) في بيان، الإثنين، إن المسبار SLIM "دخل بنجاح مدار القمر عند الساعة 16:51 مساء بتوقيت اليابان" (07:51 بتوقيت جرينتش)
ويُطلق على ( Smart Lander for Investigating Moon (SLIMأي "مركبة الهبوط الذكية لاستكشاف القمر"، لقب "مون سنايبر" ("قناص القمر") لأنها مصممة للهبوط على مسافة 100 متر من هدف محدد على سطح القمر.
وإذا نجحت المهمة، فإن اليابان ستكون الدولة الخامسة التي تنجح في الهبوط بمسبار على سطح القمر، بعد الولايات المتحدة وروسيا والصين والهند.
كما قالت وكالة الفضاء اليابانية الوكالة: "لقد تم تغيير مساره كما كان مخططاً له في الأصل، ولا يوجد شيء خارج عن المألوف في ما يتعلق بظروف المسبار".
ولفتت إلى إنه من المتوقع أن يبدأ هبوط المركبة نحو القمر عند قرابة الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت اليابان في 20 يناير، ومن المقرر أن تحط على السطح بعد 20 دقيقة.
وقد انطلق الصاروخ H-IIA في سبتمبر من جزيرة تانيغاشيما الجنوبية حاملاً مركبة الهبوط، بعد ثلاثة تأجيلات بسبب سوء الأحوال الجوية.
وقالت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية هذا الشهر إن المهمة ستكون "هبوطاً عالي الدقة غير مسبوق" على سطح القمر.

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