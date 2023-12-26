تحويل الدراسة عن بعد في المدارس المسائية بتعليم مكة

تحويل الدراسة عن بعد في المدارس المسائية بتعليم مكة
التاريخ
12/26/2023 4:14:38 AM
(MENAFN
- Al Watan) أعلنت إدارة تعليم مكة بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الجميع، عن تحويل الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي لهذا اليوم الثلاثاء 13-06-1445هـ في جميع المدارس المسائية والليلية في العاصمة المقدسة ؛ ومحافظات الجموم ؛ بحرة ؛الكامل .
MENAFN26122023000089011017ID1107657081
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.