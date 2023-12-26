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الخريف يترأس وفد المملكة في اجتماعات اللجنة السعودية التونسية المشتركة

12/26/2023 4:14:38 AM
(MENAFN- Al Watan) يترأس وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، وفد المملكة العربية السعودية في اجتماعات اللجنة السعودية التونسية المشتركة، في دورتها الحادية عشرة، والمشاركة في منتدى الاستثمار والشراكة السعودي التونسي . وستتضمن زيارة الوزير إلى تونس، عقد عدد من الاجتماعات الثنائية مع المسؤولين الحكوميين التونسيين؛ بهدف تعميق الشراكة الإستراتيجية بين البلدين الشقيقين، وتفعيل آليات التعاون المشترك بينهما، وتعزيز الفرص الاستثمارية.
كما ستشهد الزيارة توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين على هامش أعمال الدورة الحادية عشرة للجنة السعودية التونسية المشتركة في مجالات البحث العلمي الزراعي، والصناعة، والمياه، وحماية البيئة، والأرصاد الجوية والمناخ، والسياحة، والعمل، وعدد من الاتفاقيات بين القطاع الخاص في البلدين.
يذكر أن اللجنة السعودية التونسية المشتركة، عقدت أعمال دورتها العاشرة في العاصمة السعودية الرياض، في أواخر شهر أبريل 2019م، وشهدت توقيع عدة اتفاقيات تعاون مشترك تهدف إلى تعزيز حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، إلى جانب بحث الشراكات الثنائية بين الجانبين في عدد من المجالات.

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