أسعار خدمات الأعمال في اليابان تنمو بأكبر وتيرة منذ 30 عاماً

MENAFN - Al-Borsa News) استمر نمو أسعار خدمات الأعمال في اليابان عند أعلى مستوياته منذ ثلاثة عقود، مما يدعم الرهانات على تشديد بنك اليابان لسياسته النقدية خلال الأشهر المقبلة.

قال بنك اليابان، اليوم الثلاثاء، إن مؤشر أسعار منتجي الخدمات في البلاد، وهو مقياس يركز على تكاليف مجموعة من السلع والخدمات التي تقدمها الأعمال التجارية للشركات الأخرى والهيئات الحكومية، ارتفع بنسبة 2.3% في نوفمبر مقارنة بالعام السابق.

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وكان هذا هو الشهر الثاني الذي يرتفع فيه المؤشر بنسبة 2.3%، مسجلاً أسرع نمو له منذ أبريل 1992 عند استبعاد الفترات التي شهدت زيادات في ضريبة المبيعات، لكن الارتفاع جاء أبطأ قليلاً من إجماع التوقعات الذي قدر تحقيق المؤشر نمواً بنسبة 2.4%.

أظهرت البيانات أن الفنادق والإعلانات عبر الإنترنت والنقل البري كانت من أعلى القطاعات التي ساهمت في تغير معدل النمو على أساس سنوي.

وارتفعت أسعار الفنادق بشكل خاص بنسبة 51.8% مقارنة بالعام السابق على خلفية الانتعاش الكبير في السياحة الداخلية والطلب المحلي على السفر بعد حقبة الوباء.

تراجعت مقاييس تضخم أسعار المستهلكين الرئيسية في اليابان خلال نوفمبر الماضي، لكن أسعار الخدمات ارتفعت بأسرع وتيرة منذ أكتوبر 1993، مما يشير إلى أن التضخم الأوسع نطاقاً ربما يطال عوامل أخرى ولا يقتصر على زيادة التكاليف المؤقتة وحسب.

قال محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، في خطاب ألقاه يوم الاثنين، إن التضخم الأساسي قد يظل ثابتاًً.

وأشار إلى أنه رغم توقعات البعض بتوقف زيادات الأسعار والأجور عن النمو إذا تراجعت الضغوط على أسعار الواردات، إلا أنه أكثر تفاؤلاً.

وتابع أنه يأمل“أن يخرج الاقتصاد قريباً من بيئة التضخم المنخفض، ويحقق علاقة جيدة بين الأجور والأسعار”.

وتوقع نحو ثلثي الاقتصاديين المشاركين، في استطلاع أجرته بلومبرج، الابتعاد عن أسعار الفائدة السلبية في اليابان بحلول أبريل المقبل.

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