شركة برازيلية تستحوذ على حصة قطر للطاقة في حقول نفط

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت شركة إينوتا البرازيلية للنفط، إنها استحوذت على كامل حصة شركة قطر للطاقة برازيل المحدودة البالغة 23% في بعض حقول النفط، بحوض كامبوس، بقيمة إجمالية قدرها 150 مليون دولار.
وأوضحت الشركة، أن صفقة الاستحواذ على حصة في حقول النفط أبالوني وأوسترا وأرجوناوتا، وهي الحقول التي تشكل معا مشروع باركيه داس كونشاس، أبرمت في الأول من يوليو هذا العام، مع سداد 15 مليون دولار عند التوقيع.
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وأضافت أن المبلغ المتبقي سيتم تسديده على ثلاث دفعات، مشيرة إلى أن الصفقة لا تزال تتطلب موافقة هيئة تنظيم النفط البرازيلية وهيئة مراقبة مكافحة الاحتكار.
وشركة شل هي المسؤولة عن تشغيل مشروع باركيه داس كونشاس وتمتلك حصة قدرها 50% فيه، في حين تمتلك مؤسسة النفط والغاز الطبيعي الهندية (أو إن جي سي) الحصة المتبقية وقدرها 27%.
المصدر:
MENAFN26122023000202011048ID1107657077
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