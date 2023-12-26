شركة برازيلية تستحوذ على حصة قطر للطاقة في حقول نفط

MENAFN - Al-Borsa News) قالت شركة إينوتا البرازيلية للنفط، إنها استحوذت على كامل حصة شركة قطر للطاقة برازيل المحدودة البالغة 23% في بعض حقول النفط، بحوض كامبوس، بقيمة إجمالية قدرها 150 مليون دولار.

وأوضحت الشركة، أن صفقة الاستحواذ على حصة في حقول النفط أبالوني وأوسترا وأرجوناوتا، وهي الحقول التي تشكل معا مشروع باركيه داس كونشاس، أبرمت في الأول من يوليو هذا العام، مع سداد 15 مليون دولار عند التوقيع.

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وأضافت أن المبلغ المتبقي سيتم تسديده على ثلاث دفعات، مشيرة إلى أن الصفقة لا تزال تتطلب موافقة هيئة تنظيم النفط البرازيلية وهيئة مراقبة مكافحة الاحتكار.

وشركة شل هي المسؤولة عن تشغيل مشروع باركيه داس كونشاس وتمتلك حصة قدرها 50% فيه، في حين تمتلك مؤسسة النفط والغاز الطبيعي الهندية (أو إن جي سي) الحصة المتبقية وقدرها 27%.

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