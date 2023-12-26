مانشستر يونايتد يعلن استحواذ جيمس راتكليف على 25% بالنادي

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، استحواذ رجل الأعمال السير جيمس راتكليف على 25% من الأسهم الممتازة للنادي، فضلاً عن توفير مبلغ إضافي للاستثمار في الملعب التاريخي الخاص به، وذلك في إطار خطة المراجعة الاستراتيجية التي تم الإعلان عنها العام الماضي.

وقالت مجموعة“إنيوس – INEOS” التابعة لـ“راتكليف” في بيان منفصل الأحد، إن رجل الأعمال البريطاني استحوذ على نحو 25% من أسهم الفئة الممتازة للنادي المتاحة للعامة، بالإضافة إلى 25% من أسهم الدرجة الثانية، وتوفيره مبلغ 300 مليون دولار لتمكين الاستثمارات المستقبلية في ملعب“أولد ترافورد” الخاص بالنادي.

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وأوضح“مانشستر يونايتد” أن عائلة“جليزر” المالكة لغالبية أسهم النادي، وحاملي أسهم الدرجة الأولى سوف يحصلون على 33 دولاراً للسهم، بينما تظل الصفقة بانتظار موافقة إدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وذكر”إفرام جليزر وجويل جليزر المديران التنفيذيان لدى“مانشستر يونايتد”، أن هذه الصفقة تأتي في إطار المراجعة الاستراتيجية التي تم الإعلان عنها في نوفمبر 2022، وأكدا التزامهما بالنظر في عدد من البدائل التي تساعد في تعزيز النادي.

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