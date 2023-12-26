مانشستر يونايتد يعلن استحواذ جيمس راتكليف على 25% بالنادي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، استحواذ رجل الأعمال السير جيمس راتكليف على 25% من الأسهم الممتازة للنادي، فضلاً عن توفير مبلغ إضافي للاستثمار في الملعب التاريخي الخاص به، وذلك في إطار خطة المراجعة الاستراتيجية التي تم الإعلان عنها العام الماضي.
وقالت مجموعة“إنيوس – INEOS” التابعة لـ“راتكليف” في بيان منفصل الأحد، إن رجل الأعمال البريطاني استحوذ على نحو 25% من أسهم الفئة الممتازة للنادي المتاحة للعامة، بالإضافة إلى 25% من أسهم الدرجة الثانية، وتوفيره مبلغ 300 مليون دولار لتمكين الاستثمارات المستقبلية في ملعب“أولد ترافورد” الخاص بالنادي.
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وأوضح“مانشستر يونايتد” أن عائلة“جليزر” المالكة لغالبية أسهم النادي، وحاملي أسهم الدرجة الأولى سوف يحصلون على 33 دولاراً للسهم، بينما تظل الصفقة بانتظار موافقة إدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وذكر”إفرام جليزر وجويل جليزر المديران التنفيذيان لدى“مانشستر يونايتد”، أن هذه الصفقة تأتي في إطار المراجعة الاستراتيجية التي تم الإعلان عنها في نوفمبر 2022، وأكدا التزامهما بالنظر في عدد من البدائل التي تساعد في تعزيز النادي.
المصدر:
MENAFN26122023000202011048ID1107657076
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