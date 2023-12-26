تباين الأسهم اليابانية بالختام عقب صدور بيانات البطالة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تباينت الأسهم اليابانية في نهاية تعاملات الثلاثاء، عقب صدور بيانات رسمية أظهرت استقرار معدل البطالة في البلاد خلال نوفمبر، فضلاً عن استقرار تضخم أسعار المنتجين في القطاع الخدمي خلال نفس الفترة.
وعند الإغلاق، صعد مؤشر“نيكي” بنسبة 0.16% إلى 33305 نقاط، في حين استقر مؤشر“توبكس” الأوسع نطاقاً عند 2338 نقطة.
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وأوضحت بيانات مكتب الإحصاءات الياباني، استقرار معدل البطالة عند 2.5% في نوفمبر على أساس شهري، ليتماشى مع توقعات الاقتصاديين خلال نفس الفترة.
وأظهرت بيانات منفصلة صدرت عن بنك اليابان، استقرار التضخم السنوي لأسعار المنتجين في القطاع الخدمي عند 2.3% في قراءة نوفمبر.
وتدعم هذه البيانات تقديرات البنك المركزي بأن تضخم أسعار الخدمات سوف يبدأ في استبدال ضغوط التكاليف كمحرك أساسي لارتفاع الأسعار، ليساهم في الوصول لمعدل التضخم المستهدف عند 2% على أساس مستدام.
المصدر:
MENAFN26122023000202011048ID1107657075
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