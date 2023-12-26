تباين الأسهم اليابانية بالختام عقب صدور بيانات البطالة

MENAFN - Al-Borsa News) تباينت الأسهم اليابانية في نهاية تعاملات الثلاثاء، عقب صدور بيانات رسمية أظهرت استقرار معدل البطالة في البلاد خلال نوفمبر، فضلاً عن استقرار تضخم أسعار المنتجين في القطاع الخدمي خلال نفس الفترة.

وعند الإغلاق، صعد مؤشر“نيكي” بنسبة 0.16% إلى 33305 نقاط، في حين استقر مؤشر“توبكس” الأوسع نطاقاً عند 2338 نقطة.

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وأوضحت بيانات مكتب الإحصاءات الياباني، استقرار معدل البطالة عند 2.5% في نوفمبر على أساس شهري، ليتماشى مع توقعات الاقتصاديين خلال نفس الفترة.

وأظهرت بيانات منفصلة صدرت عن بنك اليابان، استقرار التضخم السنوي لأسعار المنتجين في القطاع الخدمي عند 2.3% في قراءة نوفمبر.

وتدعم هذه البيانات تقديرات البنك المركزي بأن تضخم أسعار الخدمات سوف يبدأ في استبدال ضغوط التكاليف كمحرك أساسي لارتفاع الأسعار، ليساهم في الوصول لمعدل التضخم المستهدف عند 2% على أساس مستدام.

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