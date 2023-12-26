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الصين تستهدف تعزيز التعافي الصناعي خلال 2024

12/26/2023 4:14:27 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ذكرت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، أن الحكومة ستتخذ المزيد من الإجراءات لتعزيز التنمية الصناعية بالعام المقبل على أساس الانتعاش المطرد الحالي في هذا القطاع.

وقالت تاو تشينج، رئيس إدارة التشغيل والمراقبة والتنسيق بالوزارة، إن البلاد ستعمل على تعزيز الدعم السياساتي من أجل التنمية المستقرة للصناعات الرئيسية، ودفع الابتكار العلمي والتكنولوجي، وتوسيع الطلب، والمساعدة في تقليل تكلفة الشركات الصناعية.

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وأضافت أنه منذ بداية هذا العام، أظهر الاقتصاد الصناعي انتعاشا مطردا وزخما جيدا وسط التقلبات، مع بدء الجهود على صعيد السياسات في تحقيق نتائج علاوة على توطيد أسس هذا الاقتصاد.

وقال شيه تسيون، رئيس إدارة تطوير المعلومات والاتصالات بالوزارة، إن الصين تهدف إلى تسريع بناء شبكات الجيل الخامس وشبكات جيجابت البصرية، ومواصلة تعزيز الاختراقات المبتكرة في الأجهزة الأساسية.

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