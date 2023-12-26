الصين تستهدف تعزيز التعافي الصناعي خلال 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ذكرت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، أن الحكومة ستتخذ المزيد من الإجراءات لتعزيز التنمية الصناعية بالعام المقبل على أساس الانتعاش المطرد الحالي في هذا القطاع.
وقالت تاو تشينج، رئيس إدارة التشغيل والمراقبة والتنسيق بالوزارة، إن البلاد ستعمل على تعزيز الدعم السياساتي من أجل التنمية المستقرة للصناعات الرئيسية، ودفع الابتكار العلمي والتكنولوجي، وتوسيع الطلب، والمساعدة في تقليل تكلفة الشركات الصناعية.
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وأضافت أنه منذ بداية هذا العام، أظهر الاقتصاد الصناعي انتعاشا مطردا وزخما جيدا وسط التقلبات، مع بدء الجهود على صعيد السياسات في تحقيق نتائج علاوة على توطيد أسس هذا الاقتصاد.
وقال شيه تسيون، رئيس إدارة تطوير المعلومات والاتصالات بالوزارة، إن الصين تهدف إلى تسريع بناء شبكات الجيل الخامس وشبكات جيجابت البصرية، ومواصلة تعزيز الاختراقات المبتكرة في الأجهزة الأساسية.
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