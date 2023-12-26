المركزي الصيني يجري عمليات إعادة شراء عكسية بـ383 مليار يوان

MENAFN - Al-Borsa News) أجرى البنك المركزي الصيني، اليوم الثلاثاء، عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام، بقيمة 383 مليار يوان، أي نحو 53.97 مليار دولار، وبسعر فائدة 1.8%.

كما أجرى البنك عمليات شراء عكسية لأجل 14 يوما، بقيمة 85 مليار يوان وبسعر فائدة 1.95%.

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وتهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في نهاية العام، وفقاً لبيان أصدره البنك المركزي.

وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقاً مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.