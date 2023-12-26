المركزي الصيني يجري عمليات إعادة شراء عكسية بـ383 مليار يوان

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أجرى البنك المركزي الصيني، اليوم الثلاثاء، عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام، بقيمة 383 مليار يوان، أي نحو 53.97 مليار دولار، وبسعر فائدة 1.8%.
كما أجرى البنك عمليات شراء عكسية لأجل 14 يوما، بقيمة 85 مليار يوان وبسعر فائدة 1.95%.
موضوعات متعلقة
الدولار يتذبذب في تداولات ضعيفة.. واستقرار“الين” صانعة السكوتر الأمريكية“بيرد” تتقدم بطلب للحماية من الإفلاس أسعار الذهب ترتفع مع استقرار مؤشر الدولار
وتهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في نهاية العام، وفقاً لبيان أصدره البنك المركزي.
وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقاً مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.
MENAFN26122023000202011048ID1107657072
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.