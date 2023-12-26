الجزائر تحقق نموا اقتصاديا بنسبة 4.2% خلال 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
كشف الرئيس الجزائري عبد العزيز تبون، أن بلاده حققت نموا اقتصاديا بنسبة 4.2% في العام الجاري، مشيرا إلى ارتفاع احتياطي الصرف إلى أكثر من 70 مليار دولار.
وقال تبون، إن بلاده لديها مناعة من مشاكل التغذية باعتراف الأمم المتحدة، حيث بلغت نسبة النمو الاقتصادي في الجزائر 4.2% بشهادة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
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وأشار إلى أن احتياطي الصرف ارتفع إلى أكثر من 70 مليار دولار، بينما كان في حدود 61 مليار دولار في 2022.
وبشأن عملية مكافحة الفساد في البلاد، كشف تبون أن الحكومة تمكنت خلال السنوات الأربع الأخيرة من استرجاع ما قيمته 30 مليار دولار من الممتلكات والعقارات والمصانع والأموال.
وقال إن العمل متواصل من أجل استرجاع الأموال التي تم تهريبها إلى خارج البلاد، لافتا إلى أن عددا من الدول الأوروبية أبدت استعدادها“لإعادة أموال الشعب المنهوبة”.
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