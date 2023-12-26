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الجزائر تحقق نموا اقتصاديا بنسبة 4.2% خلال 2023

12/26/2023 4:14:26 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) كشف الرئيس الجزائري عبد العزيز تبون، أن بلاده حققت نموا اقتصاديا بنسبة 4.2% في العام الجاري، مشيرا إلى ارتفاع احتياطي الصرف إلى أكثر من 70 مليار دولار.

وقال تبون، إن بلاده لديها مناعة من مشاكل التغذية باعتراف الأمم المتحدة، حيث بلغت نسبة النمو الاقتصادي في الجزائر 4.2% بشهادة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

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وأشار إلى أن احتياطي الصرف ارتفع إلى أكثر من 70 مليار دولار، بينما كان في حدود 61 مليار دولار في 2022.

وبشأن عملية مكافحة الفساد في البلاد، كشف تبون أن الحكومة تمكنت خلال السنوات الأربع الأخيرة من استرجاع ما قيمته 30 مليار دولار من الممتلكات والعقارات والمصانع والأموال.

وقال إن العمل متواصل من أجل استرجاع الأموال التي تم تهريبها إلى خارج البلاد، لافتا إلى أن عددا من الدول الأوروبية أبدت استعدادها“لإعادة أموال الشعب المنهوبة”.

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