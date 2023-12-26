روسيا تندد بالمطالب الأمريكية غير المقبولة في القطب الشمالي

MENAFN - Al-Borsa News) أكد مسؤول روسي، إن تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لتأمين مصالحها الوطنية في القطب الشمالي وسط محاولات واشنطن“غير المقبولة” لتوسيع حدود أراضيها في المنطقة من جانب واحد، وفقا لما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وعندما سئل ردا عما إذا كانت المطالبات التي أعلنتها واشنطن مؤخرا بشأن الجرف القاري تمثل أي تهديد لروسيا، قال جريجوري كاراسين، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الاتحاد،“لقد اتخذنا وسنواصل اتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل مصالحنا الوطنية في هذه المنطقة الجغرافية”.

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وقال نيكولاي خاريتونوف، رئيس اللجنة المعنية بالقطب الشمالي في مجلس الدوما، لوكالة سبوتنيك، إن توسيع حدود الجرف في القطب الشمالي من جانب واحد من قبل الولايات المتحدة أمر“غير مقبول” وقد يؤدي إلى تصاعد التوتر.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد ذكرت، يوم 19 ديسمبر، إنها أصدرت إحداثيات جغرافية تحدد الحدود الخارجية للجرف القاري الممتد للولايات المتحدة. وتبلغ مساحة المنطقة حوالي مليون كيلومتر مربع وتغطي سبع مناطق.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الحدود التي حددتها واشنطن لا تخلق نزاعات إقليمية مع روسيا، ولكنها ستتطلب تسوية مع كندا واليابان.

ووسعت الولايات المتحدة حدود أراضيها في القطب الشمالي حيث نشرت وزارة الخارجية مؤخرا خريطة تحدد الحدود الخارجية لجزء كبير من قاع البحر قالت إنه“يحتوي على الكثير من الموارد”.

يذكر أن هناك مطالبات أيضا من قبل دول أخرى في منطقة الجرف القاري الممتد التي أعلنتها واشنطن وتمتد عبر المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ وخليج المكسيك أيضا، وفقا للخريطة.