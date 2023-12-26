روسيا تندد بالمطالب الأمريكية غير المقبولة في القطب الشمالي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكد مسؤول روسي، إن تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لتأمين مصالحها الوطنية في القطب الشمالي وسط محاولات واشنطن“غير المقبولة” لتوسيع حدود أراضيها في المنطقة من جانب واحد، وفقا لما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.
وعندما سئل ردا عما إذا كانت المطالبات التي أعلنتها واشنطن مؤخرا بشأن الجرف القاري تمثل أي تهديد لروسيا، قال جريجوري كاراسين، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الاتحاد،“لقد اتخذنا وسنواصل اتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل مصالحنا الوطنية في هذه المنطقة الجغرافية”.
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وقال نيكولاي خاريتونوف، رئيس اللجنة المعنية بالقطب الشمالي في مجلس الدوما، لوكالة سبوتنيك، إن توسيع حدود الجرف في القطب الشمالي من جانب واحد من قبل الولايات المتحدة أمر“غير مقبول” وقد يؤدي إلى تصاعد التوتر.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد ذكرت، يوم 19 ديسمبر، إنها أصدرت إحداثيات جغرافية تحدد الحدود الخارجية للجرف القاري الممتد للولايات المتحدة. وتبلغ مساحة المنطقة حوالي مليون كيلومتر مربع وتغطي سبع مناطق.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الحدود التي حددتها واشنطن لا تخلق نزاعات إقليمية مع روسيا، ولكنها ستتطلب تسوية مع كندا واليابان.
ووسعت الولايات المتحدة حدود أراضيها في القطب الشمالي حيث نشرت وزارة الخارجية مؤخرا خريطة تحدد الحدود الخارجية لجزء كبير من قاع البحر قالت إنه“يحتوي على الكثير من الموارد”.
يذكر أن هناك مطالبات أيضا من قبل دول أخرى في منطقة الجرف القاري الممتد التي أعلنتها واشنطن وتمتد عبر المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ وخليج المكسيك أيضا، وفقا للخريطة.
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