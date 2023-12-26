التضخم الأساسي في سنغافورة يتراجع إلى 3.2% خلال نوفمبر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أظهرت بيانات رسمية، تراجع معدل التضخم الأساسي في سنغافورة، خلال شهر نوفمبر الماضي، إلى 3.2% مقارنة بـ3.3% خلال الشهر السابق عليه.
وذكر راديو شبكة“تشانيل نيوز آسيا”، أن هذا الانخفاض بسبب تراجع أسعار الخدمات والسلع، فضلا عن تراجع تكاليف الكهرباء والغاز، علما بأن معدل التضخم الأساسى لا يشمل تكاليف الإقامة والنقل الخاص.
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وقد تراجع معدل التضخم العام في سنغافورة خلال الشهر الماضي إلى 3.6% مقابل 4.7% خلال الشهر السابق عليه.
المصدر:
MENAFN26122023000202011048ID1107657069
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