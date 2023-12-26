التضخم الأساسي في سنغافورة يتراجع إلى 3.2% خلال نوفمبر

MENAFN - Al-Borsa News) أظهرت بيانات رسمية، تراجع معدل التضخم الأساسي في سنغافورة، خلال شهر نوفمبر الماضي، إلى 3.2% مقارنة بـ3.3% خلال الشهر السابق عليه.

وذكر راديو شبكة“تشانيل نيوز آسيا”، أن هذا الانخفاض بسبب تراجع أسعار الخدمات والسلع، فضلا عن تراجع تكاليف الكهرباء والغاز، علما بأن معدل التضخم الأساسى لا يشمل تكاليف الإقامة والنقل الخاص.

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وقد تراجع معدل التضخم العام في سنغافورة خلال الشهر الماضي إلى 3.6% مقابل 4.7% خلال الشهر السابق عليه.

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