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إثيوبيا تتخلف عن سداد مدفوعات ديون سيادية

12/26/2023 4:14:26 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تخلفت إثيوبيا عن سداد مدفوعات ديون سيادية اليوم الثلاثاء، بعدما فشلت في سداد دفعة فائدة ديون بقيمة 33 مليون دولار مستحقة على سنداتها الحكومية الدولية.

وكان من المفترض أن تسدد ثاني أكبر الدول الإفريقية من حيث عدد السكان الدفعة في الحادي عشر من ديسمبر، وكان أمامها فترة سماح مدتها 14 يومًا لدفع الأموال المستحقة على السندات البالغة قيمتها مليار دولار.

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وذكر مصدران على دراية بالأمر لوكالة“رويترز”، أنه لم يتم سداد المدفوعات لحاملي السندات حتى نهاية الجمعة الثاني والعشرين من ديسمبر، وهو آخر يوم عمل مصرفي دولي قبل انتهاء فترة السماح.

وفي وقت سابق هذا الشهر، أعلنت الدولة الإفريقية أنها تعتزم التخلف رسميًا عن السداد، بعدما تعرضت لضغوط مالية شديدة في أعقاب جائحة كورونا، فضلاً عن الحرب الأهلية التي استمرت عامين وانتهت في نوفمبر 2022.

وأكد هينجات شامل كبير مستشاري الإصلاح في وزارة المالية، أمس، أن الدفعة لم ولن تُسدد.

المصدر:

MENAFN26122023000202011048ID1107657067

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