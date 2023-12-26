إثيوبيا تتخلف عن سداد مدفوعات ديون سيادية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تخلفت إثيوبيا عن سداد مدفوعات ديون سيادية اليوم الثلاثاء، بعدما فشلت في سداد دفعة فائدة ديون بقيمة 33 مليون دولار مستحقة على سنداتها الحكومية الدولية.
وكان من المفترض أن تسدد ثاني أكبر الدول الإفريقية من حيث عدد السكان الدفعة في الحادي عشر من ديسمبر، وكان أمامها فترة سماح مدتها 14 يومًا لدفع الأموال المستحقة على السندات البالغة قيمتها مليار دولار.
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وذكر مصدران على دراية بالأمر لوكالة“رويترز”، أنه لم يتم سداد المدفوعات لحاملي السندات حتى نهاية الجمعة الثاني والعشرين من ديسمبر، وهو آخر يوم عمل مصرفي دولي قبل انتهاء فترة السماح.
وفي وقت سابق هذا الشهر، أعلنت الدولة الإفريقية أنها تعتزم التخلف رسميًا عن السداد، بعدما تعرضت لضغوط مالية شديدة في أعقاب جائحة كورونا، فضلاً عن الحرب الأهلية التي استمرت عامين وانتهت في نوفمبر 2022.
وأكد هينجات شامل كبير مستشاري الإصلاح في وزارة المالية، أمس، أن الدفعة لم ولن تُسدد.
المصدر:
MENAFN26122023000202011048ID1107657067
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