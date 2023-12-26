أسعار الذهب ترتفع مع استقرار مؤشر الدولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في ظل استقرار مؤشر الدولار بدعم من تزايد توقعات المستثمرين بشأن خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة خلال الربع الأول من العام القادم.
وصعدت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم فبراير بنسبة 0.28% إلى 2074.80 دولار للأوقية خلال التعاملات.
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وزاد سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.52% إلى 2063.79 دولار للأوقية، وارتفعت عقود الفضة تسليم مارس بنسبة 0.26% إلى 24.63 دولار، بينما تراجع سعر التسليم الفوري للبلاتين بنسبة 0.26% إلى 974.06 دولار للأوقية.
وقال ييب جون رونج محلل استراتيجيات الأسواق لدى“آي جي” في تصريح لوكالة“رويترز”، إن أسعار الذهب استأنفت الصعود خلال تعاملات هذا الأسبوع، بدعم من تباطؤ تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع، الأمر الذي يدعم توقعات المستثمرين بشأن خفض الاحتياطي الفيدرالي للفائدة.
وتشير تقديرات أداة“سي إم إي فيدووتش” إلى توقع المستثمرين بنسبة 74.1% خفض الفيدرالي الأمريكي للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع مارس المقبل، ارتفاعاً من تقديرات الأسبوع الماضي عند 68.4%.
واستقر مؤشر الدولار -الذي يعبر عن قيمة العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية- عند 101.64 نقطة.
المصدر:
MENAFN26122023000202011048ID1107657066
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