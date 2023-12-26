أسعار الذهب ترتفع مع استقرار مؤشر الدولار

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في ظل استقرار مؤشر الدولار بدعم من تزايد توقعات المستثمرين بشأن خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة خلال الربع الأول من العام القادم.

وصعدت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم فبراير بنسبة 0.28% إلى 2074.80 دولار للأوقية خلال التعاملات.

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وزاد سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.52% إلى 2063.79 دولار للأوقية، وارتفعت عقود الفضة تسليم مارس بنسبة 0.26% إلى 24.63 دولار، بينما تراجع سعر التسليم الفوري للبلاتين بنسبة 0.26% إلى 974.06 دولار للأوقية.

وقال ييب جون رونج محلل استراتيجيات الأسواق لدى“آي جي” في تصريح لوكالة“رويترز”، إن أسعار الذهب استأنفت الصعود خلال تعاملات هذا الأسبوع، بدعم من تباطؤ تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع، الأمر الذي يدعم توقعات المستثمرين بشأن خفض الاحتياطي الفيدرالي للفائدة.

وتشير تقديرات أداة“سي إم إي فيدووتش” إلى توقع المستثمرين بنسبة 74.1% خفض الفيدرالي الأمريكي للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع مارس المقبل، ارتفاعاً من تقديرات الأسبوع الماضي عند 68.4%.

واستقر مؤشر الدولار -الذي يعبر عن قيمة العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية- عند 101.64 نقطة.

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