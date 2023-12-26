سيدي كرير تستهدف ربح 1.9 مليار جنيه بموازنة 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
اعتمدت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، الموازنة التقديرية للعام المقبل 2024.
وتستهدف الشركة تحقيق صافي ربح بعد الضريبية 1.91 مليار جنيه خلال 2024.
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كما تستهدف الشركة تحقيق مبيعات بقيمة 13.608 مليار جنيه خلال 2024.
وكان وافق مجلس إدارة سيدي كرير للبتروكيماويات على المشاركة في مشروعين بالموازنة الاستثمارية للعام المالي 2024.
واعتمد مجلس الإدارة المساهمة في رأس مال الشركة المصرية للإيثانول الحيوي بنسبة 7.5% وقدرها 3 ملايين دولار، وهي من المشروعات الخضراء التي تدعم الاستدامة لتخفيض الانبعاثات الكربونية.
ووافق المجلس على المشاركة بتحالف إنشاء مشروع إنتاج الكهرباء والبخار المشترك CHP بالشركة المصرية لإنتاج الإيثانول الحيوي EBIOL بقيمة تقديرية 15 مليون دولار في حال الترسية على التحالف لإنشاء المشروع.
وكان وافق مجلس إدارة شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، على مسودة اتفاقية المساهمين لشركة“إيثيدكو” المزمع توقيعها مع“ألفا أوركس ليميتد” التابعة لشركة أبوظبي القابضة.
وأوضحت الشركة أن الاتفاقية تتضمن استحواذ“ألفا أوركس” على 30% من أسهم شركة“إيثيدكو” بعد الحصول على الموافقات القانونية اللازمة.
وارتفعت أرباح شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، بنسبة 143.3% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل 1.81 مليار جنيه، مقارنة بربح 744 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وزادت مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 9.73 مليار جنيه، مقابل 5.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وكانت قررت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، دعوة مجلس إدارة الشركة للاجتماع الأحد؛ لبحث اتفاقية المساهمين بشركة“إيثيدكو”.
وناقش الاجتماع الموافقة على توقيع اتفاقية المساهمين بشركة إيثيدكو مع شركة أبوظبي القابضة التي ستستحوذ على حصة 30% من أسهم الشركة.
وكان وافق مجلس إدارة شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، على إرجاء صفقة الاستحواذ على شركة المصرية لإنتاج الإيثلين ومشتقاته“إيثيدكو”.
وأوضحت الشركة، أن قرار التأجيل لحين انتهاء الإجراءات الخاصة بدراسة أحد المستثمرين الاستراتيجيين الاستحواذ على حصة في رأسمال“إيثيدكو” من خلال التخارج الجزئي لبعض مساهمي الشركة.
وكانت اعتمدت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، دراسة التقييم المالي الخاص بشركتي سيدي كرير والمصرية لإنتاج الإيثلين ومشتقاته“إيثيدكو”، بغرض الاستحواذ.
ووافق مجلس إدارة سيدي كرير على تنفيذ صفقة الاستحواذ على“إيثيدكو”، وصدق بشكل مبدئي على معامل المبادلة.
وقرر مجلس الإدارة زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفزع بحد أقصى عدد 876.9 مليون سهم، تخصص لمساهمي شركة إيثيدكو المستجيبون للمبادلة، مع عدم إعمال حقوق الأولوية في الاكتتاب للمساهمين القدامى في سيدي كرير.
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