سيدي كرير تستهدف ربح 1.9 مليار جنيه بموازنة 2024

MENAFN - Al-Borsa News) اعتمدت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، الموازنة التقديرية للعام المقبل 2024.

وتستهدف الشركة تحقيق صافي ربح بعد الضريبية 1.91 مليار جنيه خلال 2024.

موضوعاتالبورصة ترتفع 0.6% في المستهل بتداولات 682.2 مليون جنيه 28 ديسمبر.. توزيع أسهم زيادة رأسمال“موبكو” الناتجة عن الاندماج غدا.. اجتماع بين“المقاصة” و”المالية” لمناقشة تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية

كما تستهدف الشركة تحقيق مبيعات بقيمة 13.608 مليار جنيه خلال 2024.

وكان وافق مجلس إدارة سيدي كرير للبتروكيماويات على المشاركة في مشروعين بالموازنة الاستثمارية للعام المالي 2024.

واعتمد مجلس الإدارة المساهمة في رأس مال الشركة المصرية للإيثانول الحيوي بنسبة 7.5% وقدرها 3 ملايين دولار، وهي من المشروعات الخضراء التي تدعم الاستدامة لتخفيض الانبعاثات الكربونية.

ووافق المجلس على المشاركة بتحالف إنشاء مشروع إنتاج الكهرباء والبخار المشترك CHP بالشركة المصرية لإنتاج الإيثانول الحيوي EBIOL بقيمة تقديرية 15 مليون دولار في حال الترسية على التحالف لإنشاء المشروع.

وكان وافق مجلس إدارة شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، على مسودة اتفاقية المساهمين لشركة“إيثيدكو” المزمع توقيعها مع“ألفا أوركس ليميتد” التابعة لشركة أبوظبي القابضة.

وأوضحت الشركة أن الاتفاقية تتضمن استحواذ“ألفا أوركس” على 30% من أسهم شركة“إيثيدكو” بعد الحصول على الموافقات القانونية اللازمة.

وارتفعت أرباح شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، بنسبة 143.3% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل 1.81 مليار جنيه، مقارنة بربح 744 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وزادت مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 9.73 مليار جنيه، مقابل 5.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وكانت قررت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، دعوة مجلس إدارة الشركة للاجتماع الأحد؛ لبحث اتفاقية المساهمين بشركة“إيثيدكو”.

وناقش الاجتماع الموافقة على توقيع اتفاقية المساهمين بشركة إيثيدكو مع شركة أبوظبي القابضة التي ستستحوذ على حصة 30% من أسهم الشركة.

وكان وافق مجلس إدارة شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، على إرجاء صفقة الاستحواذ على شركة المصرية لإنتاج الإيثلين ومشتقاته“إيثيدكو”.

وأوضحت الشركة، أن قرار التأجيل لحين انتهاء الإجراءات الخاصة بدراسة أحد المستثمرين الاستراتيجيين الاستحواذ على حصة في رأسمال“إيثيدكو” من خلال التخارج الجزئي لبعض مساهمي الشركة.

وكانت اعتمدت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، دراسة التقييم المالي الخاص بشركتي سيدي كرير والمصرية لإنتاج الإيثلين ومشتقاته“إيثيدكو”، بغرض الاستحواذ.

ووافق مجلس إدارة سيدي كرير على تنفيذ صفقة الاستحواذ على“إيثيدكو”، وصدق بشكل مبدئي على معامل المبادلة.

وقرر مجلس الإدارة زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفزع بحد أقصى عدد 876.9 مليون سهم، تخصص لمساهمي شركة إيثيدكو المستجيبون للمبادلة، مع عدم إعمال حقوق الأولوية في الاكتتاب للمساهمين القدامى في سيدي كرير.