​صانعة السكوتر الأمريكية بيرد تتقدم بطلب للحماية من الإفلاس

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تقدمت“بيرد – Bird” الأمريكية المُتخصصة في صناعة الدرجات الكهربائية وأجهزة السكوتر، بطلب أمام القضاء الأمريكي للحماية من الإفلاس، وذلك إثر استمرار معاناة أعمالها بعد انتهاء القيود الصحية المرتبطة بالوباء.
وأوضحت“بيرد” في طلب الحماية من الإفلاس الذي قدمته لمحكمة فلوريدا الأربعاء الماضي، أن الشركة أبرمت اتفاقية مع مُقرضيها لتثبيت الحد الأدنى لتقييمها، كما أعلنت عزمها استغلال إجراءات الإفلاس لتسهيل عملية بيع أصولها، التي من المتوقع الانتهاء منها في غضون 90 يوماً إلى 120 يوماً.
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ويذكر أن دراجات“بيرد” الكهربائية أصبحت أكثر شعبية قبل أزمة الوباء كونها بديلاً صديقاً للبيئة لأنواع النقل الأخرى، الأمر الذي ساعدها على جمع تمويلات بلغت 275 مليون دولار في عام 2019، ليرتفع تقييمها إلى 2.5 مليار دولار، لكن أعمالها استمرت في التراجع نتيجة الحظر الصحي.
وشطبت بورصة نيويورك سهم“بيرد” في سبتمبر الماضي، إثر فشل الشركة في الحفاظ على متطلبات الإدراج وانخفاض قيمتها السوقية دون 15 مليون دولار لمدة 30 يوماً على التوالي، وذلك بعد طرحها للاكتتاب العام عن طريق الاندماج مع شركة ذات أغراض خاصة في 2021.
المصدر:
MENAFN26122023000202011048ID1107657064
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