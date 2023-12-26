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​صانعة السكوتر الأمريكية بيرد تتقدم بطلب للحماية من الإفلاس

12/26/2023 4:14:25 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تقدمت“بيرد – Bird” الأمريكية المُتخصصة في صناعة الدرجات الكهربائية وأجهزة السكوتر، بطلب أمام القضاء الأمريكي للحماية من الإفلاس، وذلك إثر استمرار معاناة أعمالها بعد انتهاء القيود الصحية المرتبطة بالوباء.

وأوضحت“بيرد” في طلب الحماية من الإفلاس الذي قدمته لمحكمة فلوريدا الأربعاء الماضي، أن الشركة أبرمت اتفاقية مع مُقرضيها لتثبيت الحد الأدنى لتقييمها، كما أعلنت عزمها استغلال إجراءات الإفلاس لتسهيل عملية بيع أصولها، التي من المتوقع الانتهاء منها في غضون 90 يوماً إلى 120 يوماً.

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ويذكر أن دراجات“بيرد” الكهربائية أصبحت أكثر شعبية قبل أزمة الوباء كونها بديلاً صديقاً للبيئة لأنواع النقل الأخرى، الأمر الذي ساعدها على جمع تمويلات بلغت 275 مليون دولار في عام 2019، ليرتفع تقييمها إلى 2.5 مليار دولار، لكن أعمالها استمرت في التراجع نتيجة الحظر الصحي.

وشطبت بورصة نيويورك سهم“بيرد” في سبتمبر الماضي، إثر فشل الشركة في الحفاظ على متطلبات الإدراج وانخفاض قيمتها السوقية دون 15 مليون دولار لمدة 30 يوماً على التوالي، وذلك بعد طرحها للاكتتاب العام عن طريق الاندماج مع شركة ذات أغراض خاصة في 2021.

المصدر:

MENAFN26122023000202011048ID1107657064

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