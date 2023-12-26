30 مرشح يتنافسون فى الانتخابات الرئاسية الروسية مارس 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية إيلا بامفيلوفا، اليوم الثلاثاء، إن عدد المتنافسين على الترشح الرئاسى فى الانتخابات الرئاسية المقررة مارس المقبل فى روسيا وصل إلى 30 مرشحا.
وأكدت بامفيلوفا لوكالة أنباء تاس الروسية، أن حملة الانتخابات الرئاسية الروسية المقبلة ستكون تنافسية، قائلة“بالطبع ستكون الحملة تنافسية، لأنه من الواضح أنه سيكون هناك أكثر من مرشح وهناك الآن أكثر من 30 مرشحا”.
موضوعات متعلقة
300% زيادة فى أسعار حفلات رأس السنة.. والحجوزات تتراجع 40% وزير الري: صيانة مغذيات بحيرة المنزلة لضمان استمرار تجدد المياه “التضامن” تعلن إجراء قرعة حج الجمعيات الخميس المقبل
وأشارت إلى أن المرشحين لديهم الآن“وقت تنظيمي فهم يعقدون فعاليات وتعقد الأحزاب مؤتمرات”.
وأضافت بامفيلوفا:“في رأي، مستوى المنافسة لا يعتمد على عدد المرشحين بقدر ما يعتمد على جودتهم”.
وأوضحت أن سكان المناطق الجديدة في روسيا سيكونوا قادرين على التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية المقبلة في مارس 2024 بجواز سفر أوكراني بسبب الظروف التي يواجهها الناخبون هناك، لكن القرار النهائي ستتخذه السلطات المحلية”.
المصدر:
MENAFN26122023000202011048ID1107657063
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.