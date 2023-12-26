28 ديسمبر.. توزيع أسهم زيادة رأسمال موبكو الناتجة عن الاندماج

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قررت شركة مصر لإنتاج الأسمدة“موبكو”، أن ينتهي الحق في توزيع الأسهم الناتجة عن إندماج الشركة المصرية للمنتجات النيتروجينية في موبكو، باغلاق جلسة 24 ديسمبر الجاري.
وتقرر توزيع 1 سهم من أسهم موبكو (قبل الإندماج) يضاف إليه 8.07476 سهم تقريبًا من الأسهم الناتجة عن الإندماج، اعتبارًا من يوم الخميس 28 ديسمبر الجاري.
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وكانت تقدمت شركة مصر لإنتاج الأسمدة“موبكو” إلى إدارة البورصة بمستندات قيد زيادة رأس المال المرخص به من 2.3 مليار جنيه إلى 50 مليار جنيه.
وتقدمت الشركة كذلك بمستندات قيد أسهم زيادة رأس مال الشركة المصدر و المدفوع من 2.29 مليار جنيه إلى 20.79 مليار جنيه بزيادة قدرها 18.5 مليار جنيه.
و الزيادة ناتجة عن اندماج شركة المصرية للمنتجات النيتروجينية اى ان بى سى ENPC ( شركة مندمجة و غير مقيدة بجدول البورصة)، في شركة مصر لانتاج الاسمدة – موبكو (شركة دامجة – مقيدة بجدول البورصة).
وبذلك يصبح رأسمال الشركة المصدر والمدفوع ( بعد الاندماج ) 20.791. مليار جنيه مصري موزعاً علي عدد 2.079 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيه مصري للسهم الواحد.
وأوضحت البورصة، أن المستندات المقدمة من الشركة جاري فحصها و دراستها و استكمالها تمهيدا للعرض على لجنة القيد بالبورصة.
تقدمت شركة مصر لإنتاج الأسمدة“موبكو”، تقدمت بطلب إيقاف اختياري للتعامل على أسهم الشركة اعتبارًا من جلسة تداول غدا الإثنين.
وأوضحت الشركة، أن إيقاف التداول لتحديد الحق في الأسهم الناتجة عن إندماج المصرية للمنتجات النيتروجينية في موبكو لحامل ومشتري السهم حتى نهاية جلسة اليوم.
وسيتم إيقاف التداول لحين صدور قرار لجنة القيد بالبورصة على قيد أسهم زيادة رأس مال الشركة المصدر للشركة الدامجة (موبكو) وبمراعاة جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.
وكانت أقرت عمومية مصر لإنتاج الأسمدة“موبكو”، اندماج الشركة المصرية للمنتجات النيتروجينية في شركة مصر لإنتاج الأسمدة، على أساس القيمة الدفترية.
ووافقت العمومية على تحديد رأس المال المرخص به لموبكو بعد الاندماج بمبلغ 50 مليار جنيه، وتحديد رأس المال المصدر للشركة بعد الاندماج بقيمة 20.79 مليار جنيه.
وأشارت الشركة إلى توزيع أسهم رأس المال الشركة الدامجة بعد الاندماج وفقاً للقيمة السوقية لأصول الشركة الدامج والشركة المندمجة، لافتة إلى أن الشركة الدامجة تمتلك الشركة المندمجة بنسبة 99.9%.
ولفتت إلى أن تنفيذ عملية الاندماج سيترتب عليه انقضاء الشخصية القانونية للشركة، لافتة إلى أن القرار المرخص بالاندماج سيصدر من خلال الهيئة العامة للاستثمار.
ومن المقرر توزيع رأس المال وفقًا للقيمة السوقية الفعلية المحددة بتقرير اللجنة المشكلة من الهيئة العامة للاستثمار.
وكانت وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير إفصاح شركة مصر لإنتاج الأسمدة“موبكو”، الخاص بدمج الشركة المصرية للمنتجات النيتروجينية.
ويتضمن تقرير الافصاح الدعوة للجمعية العامة غير العادية للشركة بشأن الموافقة على السير في إجراءات دمج الشركة المصرية للمنتجات النيتروجينية (شركة مندمجة) في شركة مصر لإنتاج الأسمدة
وكان وافق مجلس إدارة شركة مصر لإنتاج الأسمدة“موبكو”، على إندماج الشركة المصرية للمنتجات النيتروجينة (التابعة)، وذلك على أساس القيمة الدفترية وفقاً للقوائم المالية للشركة الدامجة والشركة المندمجة في 31 ديسمبر 2022.
وهو التاريخ المتخذ أساساً للإندماج مع توزيع أسهم رأس مال الشركة الدامجة بعد الإندماج في ما بين مساهمي الشركة الدامجة والشركة المندمجة على أساس صافى حقوق الملكية بالشركة الدامجة والشركة المندمجة وفقاً للقيمة السوقية لأصول كلاً من الشركة الدامجة والشركة المندمجة في التاريخ المتخذ أساساً للإندماج.
جاء ذلك وفقاً لما إنتهت إليه اللجنة المشكلة من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة في هذا الشأن، وذلك تمهيداً للعرض على الجمعية العامة غير العادية للشركة.
وقال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أونلاين لتداول الأوراق المالية، إن قرار الدمج بناء على القيمة الدفترية أو العادلة يقوم على أساس رؤية مجلس إدارة الشركة، وتتسم القيمة الدفترية بسهولة حسابها من القوائم المالية للشركات، وهو ما يناسب الشركات غير المدرجة فى البورصة، والتى لا تتمتع بقيمة سوقية، القيمة العادلة لها تتطلب حسابات أكثر تعقيداً من القيمة الدفترية.
كما وافق المجلس على تقرير اللجنة المشكلة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمعتمد من الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بشأن تحديد صافي حقوق الملكية لكلًا من شركة مصر لإنتاج الأسمدة الشركة الدامجة والشركة المصرية للمنتجات النيتروجينة الشركة المندمجة.
كما وافق مجلس الإدارة على مسودة عقد الإندماج، تمهيدًا للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.
ارتفعت أرباح شركة مصر لإنتاج الأسمدة“موبكو”، بنسبة 6.4% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 3.97 مليار جنيه، مقارنة بربح 3.73 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وزادت مبيعات الشركة المجمعة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 9.4 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل 8.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2022.
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