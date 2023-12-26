28 ديسمبر.. توزيع أسهم زيادة رأسمال موبكو الناتجة عن الاندماج

MENAFN - Al-Borsa News) قررت شركة مصر لإنتاج الأسمدة“موبكو”، أن ينتهي الحق في توزيع الأسهم الناتجة عن إندماج الشركة المصرية للمنتجات النيتروجينية في موبكو، باغلاق جلسة 24 ديسمبر الجاري.

وتقرر توزيع 1 سهم من أسهم موبكو (قبل الإندماج) يضاف إليه 8.07476 سهم تقريبًا من الأسهم الناتجة عن الإندماج، اعتبارًا من يوم الخميس 28 ديسمبر الجاري.

موضوعاتالبورصة ترتفع 0.6% في المستهل بتداولات 682.2 مليون جنيه “سيدي كرير” تستهدف ربح 1.9 مليار جنيه بموازنة 2024 غدا.. اجتماع بين“المقاصة” و”المالية” لمناقشة تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية

وكانت تقدمت شركة مصر لإنتاج الأسمدة“موبكو” إلى إدارة البورصة بمستندات قيد زيادة رأس المال المرخص به من 2.3 مليار جنيه إلى 50 مليار جنيه.

وتقدمت الشركة كذلك بمستندات قيد أسهم زيادة رأس مال الشركة المصدر و المدفوع من 2.29 مليار جنيه إلى 20.79 مليار جنيه بزيادة قدرها 18.5 مليار جنيه.

و الزيادة ناتجة عن اندماج شركة المصرية للمنتجات النيتروجينية اى ان بى سى ENPC ( شركة مندمجة و غير مقيدة بجدول البورصة)، في شركة مصر لانتاج الاسمدة – موبكو (شركة دامجة – مقيدة بجدول البورصة).

وبذلك يصبح رأسمال الشركة المصدر والمدفوع ( بعد الاندماج ) 20.791. مليار جنيه مصري موزعاً علي عدد 2.079 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيه مصري للسهم الواحد.

وأوضحت البورصة، أن المستندات المقدمة من الشركة جاري فحصها و دراستها و استكمالها تمهيدا للعرض على لجنة القيد بالبورصة.

تقدمت شركة مصر لإنتاج الأسمدة“موبكو”، تقدمت بطلب إيقاف اختياري للتعامل على أسهم الشركة اعتبارًا من جلسة تداول غدا الإثنين.

وأوضحت الشركة، أن إيقاف التداول لتحديد الحق في الأسهم الناتجة عن إندماج المصرية للمنتجات النيتروجينية في موبكو لحامل ومشتري السهم حتى نهاية جلسة اليوم.

وسيتم إيقاف التداول لحين صدور قرار لجنة القيد بالبورصة على قيد أسهم زيادة رأس مال الشركة المصدر للشركة الدامجة (موبكو) وبمراعاة جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.

وكانت أقرت عمومية مصر لإنتاج الأسمدة“موبكو”، اندماج الشركة المصرية للمنتجات النيتروجينية في شركة مصر لإنتاج الأسمدة، على أساس القيمة الدفترية.

ووافقت العمومية على تحديد رأس المال المرخص به لموبكو بعد الاندماج بمبلغ 50 مليار جنيه، وتحديد رأس المال المصدر للشركة بعد الاندماج بقيمة 20.79 مليار جنيه.

وأشارت الشركة إلى توزيع أسهم رأس المال الشركة الدامجة بعد الاندماج وفقاً للقيمة السوقية لأصول الشركة الدامج والشركة المندمجة، لافتة إلى أن الشركة الدامجة تمتلك الشركة المندمجة بنسبة 99.9%.

ولفتت إلى أن تنفيذ عملية الاندماج سيترتب عليه انقضاء الشخصية القانونية للشركة، لافتة إلى أن القرار المرخص بالاندماج سيصدر من خلال الهيئة العامة للاستثمار.

ومن المقرر توزيع رأس المال وفقًا للقيمة السوقية الفعلية المحددة بتقرير اللجنة المشكلة من الهيئة العامة للاستثمار.

وكانت وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير إفصاح شركة مصر لإنتاج الأسمدة“موبكو”، الخاص بدمج الشركة المصرية للمنتجات النيتروجينية.

ويتضمن تقرير الافصاح الدعوة للجمعية العامة غير العادية للشركة بشأن الموافقة على السير في إجراءات دمج الشركة المصرية للمنتجات النيتروجينية (شركة مندمجة) في شركة مصر لإنتاج الأسمدة

وكان وافق مجلس إدارة شركة مصر لإنتاج الأسمدة“موبكو”، على إندماج الشركة المصرية للمنتجات النيتروجينة (التابعة)، وذلك على أساس القيمة الدفترية وفقاً للقوائم المالية للشركة الدامجة والشركة المندمجة في 31 ديسمبر 2022.

وهو التاريخ المتخذ أساساً للإندماج مع توزيع أسهم رأس مال الشركة الدامجة بعد الإندماج في ما بين مساهمي الشركة الدامجة والشركة المندمجة على أساس صافى حقوق الملكية بالشركة الدامجة والشركة المندمجة وفقاً للقيمة السوقية لأصول كلاً من الشركة الدامجة والشركة المندمجة في التاريخ المتخذ أساساً للإندماج.

جاء ذلك وفقاً لما إنتهت إليه اللجنة المشكلة من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة في هذا الشأن، وذلك تمهيداً للعرض على الجمعية العامة غير العادية للشركة.

وقال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أونلاين لتداول الأوراق المالية، إن قرار الدمج بناء على القيمة الدفترية أو العادلة يقوم على أساس رؤية مجلس إدارة الشركة، وتتسم القيمة الدفترية بسهولة حسابها من القوائم المالية للشركات، وهو ما يناسب الشركات غير المدرجة فى البورصة، والتى لا تتمتع بقيمة سوقية، القيمة العادلة لها تتطلب حسابات أكثر تعقيداً من القيمة الدفترية.

كما وافق المجلس على تقرير اللجنة المشكلة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمعتمد من الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بشأن تحديد صافي حقوق الملكية لكلًا من شركة مصر لإنتاج الأسمدة الشركة الدامجة والشركة المصرية للمنتجات النيتروجينة الشركة المندمجة.

كما وافق مجلس الإدارة على مسودة عقد الإندماج، تمهيدًا للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.

ارتفعت أرباح شركة مصر لإنتاج الأسمدة“موبكو”، بنسبة 6.4% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 3.97 مليار جنيه، مقارنة بربح 3.73 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وزادت مبيعات الشركة المجمعة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 9.4 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل 8.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2022.