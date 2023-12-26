تدشين Tradehub لتمكين 10 آلاف مُصنّع وربطهم بالتجار

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة TradeHub المصرية الناشئة، عن إطلاق منصتها الرقمية المخصصة لتشجيع التصدير وتسهيل عمليات التجارة ودعم المُصنّعين المحليين فى الوصول للأسواق والتجار المحليين والعالميين.

تأسست شركة TradeHub على يد رائد الأعمال الشاب أحمد جابر، الذى كانت له تجارب سابقة فى تأسيس الشركات الناشئة ومنها شركة“بوسطة”، مما ساهم فى اختياره ضمن قائمة فوربس للمؤثرين تحت الثلاثين فى النسخة قبل الماضية، بجانب أحمد عاطف الشريك المؤسس والذى كان يعمل مهندسا للبرمجيات بشركة ميتا وساهم قبل ذلك فى تأسيس شركة Triplancer.

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ويخطط الشريكان أن تساهم منصة TradeHub فى تعزيز مبادرات التصدير وتمكين المُصنّعين المحليين من التوسع بالأسواق المحلية والعالمية.

وتقدم منصة TradeHub الرقمية حلولاً متكاملة من شأنها أن تغير تماماً طريقة التواصل والتعاون بين المُصنّعين والمشترين من التجار وأصحاب المشاريع الخاصة.

وتعمل TradeHub على إظهار المُصنّعين فى السوق المحلى والعالمى بتوفير خاصية صفحات المصانع التى من خلالها يستطيعون عرض بيانات مصانعهم ومنتجاتهم بصورها، مما يسهّل على المشترى المحتمل عملية البحث واكتشاف المُصنّعين المحليين، بالإضافة إلى ذلك تتيح المنصة للمشترى طلب عروض الأسعار وإنشاء المناقصات والتواصل مع المُصنّعين عبر ميزة الدردشة المتاحة على المنصة.

وقال المؤسسان إن من واجبنا كرواد أعمال إيجاد الحلول المناسبة لمواجهة التحديات الكبيرة التى نلمسها داخل مجتمعنا، وأهمها حالياً هو تشجيع المنتجات المحلية وتعزيز التصدير للخارج”.

وأضافوا:“شغفنا الكبير بالتجارة والتصنيع دفعنا لمناقشة كيف تعانى هذه الصناعة من نقص الخدمات، ولاحظنا عدم وجود أى تغيير يذكر طوال هذا الوقت، ولا تزال الأساليب التقليدية مثل الوسطاء والمعارض التجارية هى الطرق المعروفة لتواصل المُصنّعين والمشترين من التجار وأصحاب المشاريع، ونعتقد أن مهمتنا فى TradeHub تتمثل فى إحداث ثورة فى عمليات التجارة، ونستهدف تمكين 10 آلاف شركة مُصنّعة بنهاية 2024، لنجعل التجارة أكثر سلاسة وأسهل للجميع”.