تدشين Tradehub لتمكين 10 آلاف مُصنّع وربطهم بالتجار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت شركة TradeHub المصرية الناشئة، عن إطلاق منصتها الرقمية المخصصة لتشجيع التصدير وتسهيل عمليات التجارة ودعم المُصنّعين المحليين فى الوصول للأسواق والتجار المحليين والعالميين.
تأسست شركة TradeHub على يد رائد الأعمال الشاب أحمد جابر، الذى كانت له تجارب سابقة فى تأسيس الشركات الناشئة ومنها شركة“بوسطة”، مما ساهم فى اختياره ضمن قائمة فوربس للمؤثرين تحت الثلاثين فى النسخة قبل الماضية، بجانب أحمد عاطف الشريك المؤسس والذى كان يعمل مهندسا للبرمجيات بشركة ميتا وساهم قبل ذلك فى تأسيس شركة Triplancer.
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ويخطط الشريكان أن تساهم منصة TradeHub فى تعزيز مبادرات التصدير وتمكين المُصنّعين المحليين من التوسع بالأسواق المحلية والعالمية.
وتقدم منصة TradeHub الرقمية حلولاً متكاملة من شأنها أن تغير تماماً طريقة التواصل والتعاون بين المُصنّعين والمشترين من التجار وأصحاب المشاريع الخاصة.
وتعمل TradeHub على إظهار المُصنّعين فى السوق المحلى والعالمى بتوفير خاصية صفحات المصانع التى من خلالها يستطيعون عرض بيانات مصانعهم ومنتجاتهم بصورها، مما يسهّل على المشترى المحتمل عملية البحث واكتشاف المُصنّعين المحليين، بالإضافة إلى ذلك تتيح المنصة للمشترى طلب عروض الأسعار وإنشاء المناقصات والتواصل مع المُصنّعين عبر ميزة الدردشة المتاحة على المنصة.
وقال المؤسسان إن من واجبنا كرواد أعمال إيجاد الحلول المناسبة لمواجهة التحديات الكبيرة التى نلمسها داخل مجتمعنا، وأهمها حالياً هو تشجيع المنتجات المحلية وتعزيز التصدير للخارج”.
وأضافوا:“شغفنا الكبير بالتجارة والتصنيع دفعنا لمناقشة كيف تعانى هذه الصناعة من نقص الخدمات، ولاحظنا عدم وجود أى تغيير يذكر طوال هذا الوقت، ولا تزال الأساليب التقليدية مثل الوسطاء والمعارض التجارية هى الطرق المعروفة لتواصل المُصنّعين والمشترين من التجار وأصحاب المشاريع، ونعتقد أن مهمتنا فى TradeHub تتمثل فى إحداث ثورة فى عمليات التجارة، ونستهدف تمكين 10 آلاف شركة مُصنّعة بنهاية 2024، لنجعل التجارة أكثر سلاسة وأسهل للجميع”.
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