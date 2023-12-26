البورصة ترتفع 0.6% في المستهل بتداولات 682.2 مليون جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي في مستهل تداولات جلسة اليوم الثلاثاء، وسط صافى مشتريات من المستثمرين المصريين.

وسجل مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 ارتفاعاً بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 24367.94 نقطة، فيما ارتفع مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.19 % ليصل إلى مستوى5411.5 نقطة.

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كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 1.09 %ليصل إلي مستوى 7774.53 نقطة، و ارتفع مؤشر EGX30 capped بنسبة 0.66 % % ليصل لمستوى 29446.76 نقطة.

وسجل السوق قيم تداولات 682.2 مليون جنيه، من خلال تداول 220.08 مليون سهم، بتنفيذ 16.2 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 182 شركة مقيدة، ارتفع منها 70 سهمًا، وتراجع 8 سهم، في حين لم تتغير أسعار 104 سهم آخرين.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 1.67 تريليون جنيه.

وتوجه المستثمرون المصريون نحو البيع بصافي تعاملات بقيمة 30.6 مليون جنيه، فيما اتجه العرب والأجانب نحو الشراء بصافى تعاملات بقيمة 8.6 مليون جنيه، و22.08 مليون جنيه على الترتيب.