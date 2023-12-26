الدولار يتذبذب في تداولات ضعيفة.. واستقرار الين

MENAFN - Al-Borsa News) حاول الدولار التماسك، اليوم الثلاثاء، وسط تعاملات ضعيفة بسبب عطلة عيد الميلاد؛ بينما يواجه ضغوطا من مؤشرات على أن التضخم في أكبر اقتصاد في العالم يتراجع وهو ما سيمنح مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي متسعا لخفض أسعار الفائدة العام المقبل.

وفي الوقت نفسه، استقر الين بالقرب من أعلى مستوى في خمسة أشهر والذي بلغه مؤخرا في ظل احتمالات بأن ينهي بنك اليابان المركزي قريبا سياسته النقدية فائقة التيسير، حسبما ذكرت رويترز.

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وخلال أغلب عامي 2022 و2023، أبقت هذه السياسة العملة اليابانية تحت الضغط في وقت عمدت فيه بنوك مركزية كبرى أخرى إلى رفع أسعار الفائدة.

وظلت تحركات العملة ضعيفة إلى حد كبير في اليوم التالي لعيد الميلاد مع استمرار إغلاق الأسواق في المملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا وهونج كونج وغيرها بسبب العطلة.

ومقابل الدولار، سجل الدولار النيوزيلندي ذروة خمسة أشهر عند 0.6325 دولار بينما بقي الدولار الأسترالي بالقرب من أعلى مستوى في خمسة شهور أيضا والذي سجله مؤخرا وسجل في أحدث التداولات 0.6817 دولار.

وصعد اليورو 0.03% إلى 1.1024 دولار، ليبقى بالقرب من أعلى مستوى في خمسة أشهر عند 1.1040 دولار الذي سجله الأسبوع الماضي.

ولم يطرأ تغير يذكر على الجنيه الإسترليني وجرى تداوله عند 1.2706 دولار.