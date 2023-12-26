الدولار يتذبذب في تداولات ضعيفة.. واستقرار الين

(MENAFN
- Al-Borsa News)
حاول الدولار التماسك، اليوم الثلاثاء، وسط تعاملات ضعيفة بسبب عطلة عيد الميلاد؛ بينما يواجه ضغوطا من مؤشرات على أن التضخم في أكبر اقتصاد في العالم يتراجع وهو ما سيمنح مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي متسعا لخفض أسعار الفائدة العام المقبل.
وفي الوقت نفسه، استقر الين بالقرب من أعلى مستوى في خمسة أشهر والذي بلغه مؤخرا في ظل احتمالات بأن ينهي بنك اليابان المركزي قريبا سياسته النقدية فائقة التيسير، حسبما ذكرت رويترز.
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وخلال أغلب عامي 2022 و2023، أبقت هذه السياسة العملة اليابانية تحت الضغط في وقت عمدت فيه بنوك مركزية كبرى أخرى إلى رفع أسعار الفائدة.
وظلت تحركات العملة ضعيفة إلى حد كبير في اليوم التالي لعيد الميلاد مع استمرار إغلاق الأسواق في المملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا وهونج كونج وغيرها بسبب العطلة.
ومقابل الدولار، سجل الدولار النيوزيلندي ذروة خمسة أشهر عند 0.6325 دولار بينما بقي الدولار الأسترالي بالقرب من أعلى مستوى في خمسة شهور أيضا والذي سجله مؤخرا وسجل في أحدث التداولات 0.6817 دولار.
وصعد اليورو 0.03% إلى 1.1024 دولار، ليبقى بالقرب من أعلى مستوى في خمسة أشهر عند 1.1040 دولار الذي سجله الأسبوع الماضي.
ولم يطرأ تغير يذكر على الجنيه الإسترليني وجرى تداوله عند 1.2706 دولار.
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