الصعوبات الاقتصادية تلقي بظلالها على الأطعمة الشعبية اليونانية في الموسم الاحتفالي

(MENAFN
) لأكثر من قرن، أضاءت الروح الاحتفالية لليونان من خلال التقليد الرائع للحلويات الكريسماسية — مزيج شهي من السكر المطحون والعسل واللوز، التي أسرت قلوب السكان المحليين والسياح على حد سواء. ولكن مع انطلاق موسم الأعياد في أثينا وفي جميع أنحاء البلاد، تظل جاذبية هذه الحلويات المحبوبة في ظل تزايد القلق الاقتصادي.
كما تقع في قلب أثينا، المخبزة "تشاتزيس" التي تشتهر بعروضها المتميزة مثل "ميلوماكارونا" و "كورابيديس", التحف الكريسماسية التي أصبحت ركيزة أساسية عبر اليونان. ومع ذلك، يرسم هذا العام صورة مختلفة، حيث أصبحت الأسعار المرتفعة تقلل من قدرة الكثيرين على الاستمتاع بهذه اللذائذ الموسمية.
في حين يمكن رؤية تأثير هذه الزيادات الاقتصادية بوضوح في المظهر المغاير الذي تبديه "تشاتزيس". فما كان يومًا معرضًا نابضًا بالحيوية للحلويات، بسعر 23.90 يورو للكيلوغرام، وأصبح الآن يتناثر فيه الزوار النادرين فقط، مما يخلق أجواءً أكثر هدوءًا. وتظل هذه الصورة الاقتصادية متواترة حتى سوق كالاماريا بمحافظة سالونيك، حيث يعبر المستهلكون عن غضبهم من الزيادات المستمرة في الأسعار. "ماذا الآن؟ هل سنضطر إلى التوقف عن تناول الطعام أيضًا؟" يسأل نيكوس إيوردانيديس، متخصص في تكنولوجيا المعلومات يبلغ من العمر 32 عامًا. تؤكد تصريحاته التناقض الذي تواجهه اليونان — بلد موفور الموارد الزراعية ولكن يعاني من صعوبات في الوصول إلى السلع الأساسية لمواطنيه.
MENAFN26122023000045015682ID1107657058
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.