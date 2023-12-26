جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بمقتل جنديين بقصف عن طريق الخطأ

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بمقتل جنديين بقصف عن طريق الخطأ
التاريخ
12/26/2023 4:13:22 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
الداخل المحتل/PNN- اعترف الجيش الإسرائيلي بمقتل اثنين من جنوده بقصف عن طريق الخطأ استهدف مبنى في قطاع غزة.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن جنديين قتلا الشهر الماضي بعد قصف دبابة إسرائيلية مبنى في غزة تبين لاحقا أن داخله كتيبة إسرائيلية.
MENAFN26122023000205011050ID1107657056
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.