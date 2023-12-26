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جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بمقتل جنديين بقصف عن طريق الخطأ

12/26/2023 4:13:22 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- اعترف الجيش الإسرائيلي بمقتل اثنين من جنوده بقصف عن طريق الخطأ استهدف مبنى في قطاع غزة.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن جنديين قتلا الشهر الماضي بعد قصف دبابة إسرائيلية مبنى في غزة تبين لاحقا أن داخله كتيبة إسرائيلية.

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